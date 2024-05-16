https://ria.ru/20240516/vzaimodeystvie-1946319536.html

В Кремле назвали взаимодействие Москвы и Пекина балансирующим элементом

В Кремле назвали взаимодействие Москвы и Пекина балансирующим элементом - РИА Новости, 16.05.2024

В Кремле назвали взаимодействие Москвы и Пекина балансирующим элементом

Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов и международных организаций является серьезным балансирующим... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:03

2024-05-16T08:03

2024-05-16T08:03

москва

пекин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов и международных организаций является серьезным балансирующим элементом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов, в контексте международных организаций является серьезным балансирующим элементом. Элемент, который балансирует и так неспокойную международную повестку дня и исполненную конфликтами международную повестку дня. Именно поэтому Китай стал первой страной, которую Путин посетил и посещает сейчас с государственным визитом (после инаугурации – ред.)", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

москва

пекин

россия

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москва, пекин, россия, дмитрий песков