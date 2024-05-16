Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, считает Вучич
Вучич: Сербия сможет стать членом ЕС не раньше, чем через 6 лет после Украины
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Сербия не станет членом EC раньше, чем Украина, не скорее, чем через шесть лет, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич с другими лидерами стран Западных Балкан и представителями ЕС участвует в четверг в региональном саммите в черногорском городе Котор.
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"Эди (премьер Албании Рама - ред.) открыл эту тему, я знаю, что мы не станем частью ЕС раньше, чем вступит Украина, вступим ли мы вместе с ней или нет. Мой разум мне говорит, что я прав. Это значит, что мы должны будем ждать ещё шесть лет", - заявил Вучич журналистам на полях форума.
В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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