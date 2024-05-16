https://ria.ru/20240516/vuchich-1946465748.html

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, считает Вучич

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, считает Вучич - РИА Новости, 16.05.2024

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, считает Вучич

Сербия не станет членом EC раньше, чем Украина, не скорее, чем через шесть лет, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:17

2024-05-16T16:17

2024-05-16T16:17

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БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Сербия не станет членом EC раньше, чем Украина, не скорее, чем через шесть лет, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич с другими лидерами стран Западных Балкан и представителями ЕС участвует в четверг в региональном саммите в черногорском городе Котор. "Эди (премьер Албании Рама - ред.) открыл эту тему, я знаю, что мы не станем частью ЕС раньше, чем вступит Украина, вступим ли мы вместе с ней или нет. Мой разум мне говорит, что я прав. Это значит, что мы должны будем ждать ещё шесть лет", - заявил Вучич журналистам на полях форума. Президент Сербии 29 апреля категорически отверг, что мечтает о вступлении в БРИКС, он подчеркнул, что Белград продолжает свой путь в Евросоюз. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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в мире, сербия, украина, албания, александр вучич, евросоюз, брикс