https://ria.ru/20240516/vtb-1946406426.html

ВТБ: юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян

ВТБ: юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян - РИА Новости, 16.05.2024

ВТБ: юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян

По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 миллиардов юаней, а портфель – достичь 90 миллиардов,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:25

2024-05-16T13:25

2024-05-16T13:26

россия

втб (банк)

банки

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 миллиардов юаней, а портфель – достичь 90 миллиардов, поэтому в конце года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения и стать второй по популярности иностранной валютой в России, сообщает пресс-служба кредитной организации. В банке отметили, что в прошлом году объем средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, а сейчас китайская валюта занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян. По данным организации, в этом году средний "чек" одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2,3 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 14,5 тысячи единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На "короткие" и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% от открытых вкладов. "Юань постепенно становится все более значимой валютой в структуре нашей внешнеэкономической деятельности. За последние два года доля китайской валюты в экспорте России выросла с 0,4% до 34,5%, в импорте – с 4,3% до 36,4%. На юань приходится более половины операций на биржевом валютном рынке. Рост роли юаня в международных расчетах сказывается на интересе к китайской валюте как у крупных инвесторов, так и у вкладчиков", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По его словам, с одной стороны, происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро, растет запрос на размещение новых долей в активах, с другой – клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и хеджировать валютные риски.

https://ria.ru/20240506/vtb-1944227719.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк), банки