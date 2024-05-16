https://ria.ru/20240516/vosstanovlenie-1946548444.html

ЛДПР поможет восстановить комплекс Казанского Богородицкого монастыря

ЛДПР поможет восстановить комплекс Казанского Богородицкого монастыря - РИА Новости, 16.05.2024

ЛДПР поможет восстановить комплекс Казанского Богородицкого монастыря

ЛДПР поможет восстановить комплекс Казанского Богородицкого монастыря, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:23

2024-05-16T22:23

2024-05-16T22:24

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия — исламский мир: kazanforum 2024

госдума рф

лдпр

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. ЛДПР поможет восстановить комплекс Казанского Богородицкого монастыря, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с председателем комитета Госдумы РФ по международным делам, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Встреча Минниханова и Слуцкого прошла на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". "На встрече Леонид Слуцкий сообщил о решении партии оказать помощь в возрождении комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Воссоздание самого собора Казанской иконы Божией матери Казанского Богородицкого монастыря было завершено в 2021 году. Сейчас по поручению Рустама Минниханова ведется работа по дальнейшему восстановлению монастырского комплекса", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что в настоящее время завершены проектно-изыскательские работы. Комплекс храмов Богородицкого монастыря нуждается в серьезных инвестициях. Инициатива ЛДПР помочь завершить этот проект, по словам Минниханова, очень привлекательна. "Мы будем строить Соборную мечеть в Казани. И будет очень правильно, если параллельно будет возрожден полный комплекс Казанского Богородицкого монастыря", - подчеркнул глава Татарстана. Слуцкий заверил, что партия в ближайшее время проведет необходимую работу, чтобы помочь в реализации такого масштабного проекта. "Это большая честь, поэтому, конечно, справимся… Окажем все возможное и невозможное содействие для того, чтобы эта святыня, как и ранее восстановленный нами Кронштадтский морской собор и другие святыни, снова для православных верующих далеко за пределами Татарстана заиграла всеми красками", - сказал председатель ЛДПР. Казанский Богородицкий монастырь был основан царским указом в 1579 году на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией матери. Одной из первых насельниц монастыря, а по преданию, и первой настоятельницей, стала обретшая икону девочка Матрона (инокиня Марфа). Все строения монастыря изначально были деревянными, но уже в 1594 году был возведен первый каменный храм во имя явления Казанской иконы Божией матери. В 1796 году на месте обретения был заложен новый храм, строительство которого завершилось в 1807 году. Монастырь представлял собой обширный архитектурный комплекс разновременных построек, значительная часть которых была разрушена в советское время. В XIX веке это был один из самых крупных монастырей России: здесь служили 600 сестер, работали больница, гостиница и сиротский приют. Одним из самых "молодых" строений монастыря (середина XIX века) считается Крестовоздвиженский корпус, где располагались общая трапезная, школа живописи, ризница, швейные мастерские и хлебопекарня. К 1930 году обитель покинули последние монахини. В советские годы на территории монастыря располагались киностудия, склады и табачная фабрика. Из обширного комплекса монастыря сохранился двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской церковью и Софийская надвратная церковь. В глубине квартала расположены двухэтажные Настоятельский и Никольский корпуса, полукругом охватывающие воссозданный на историческом месте собор Казанской иконы Божией матери.

https://ria.ru/20240516/tatarstan-1946350238.html

https://ria.ru/20240515/forum-1946160299.html

https://ria.ru/20240427/blagoustroystvo-1942770038.html

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республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024, госдума рф, лдпр, россия, рустам минниханов, казань, леонид слуцкий (политик)