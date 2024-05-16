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Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе - РИА Новости, 16.05.2024
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13:58 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vooruzheniya-1946414579.html
Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе
Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе
Россия и Китай решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:58
2024-05-16T13:58
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам". Как отмечается, из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира". "Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html
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россия, китай, сша, в мире, европа, атр
Россия, Китай, США, В мире, Европа, АТР
Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе

Россия и Китай решительно осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе

© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
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В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам".
Как отмечается, из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира".
"Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - говорится в заявлении.
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