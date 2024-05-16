https://ria.ru/20240516/vooruzheniya-1946414579.html

Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе

Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай осудили ракетные вооружения США в АТР и Европе

Россия и Китай решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:58

2024-05-16T13:58

2024-05-16T13:58

россия

китай

сша

в мире

европа

атр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564862386_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_371bdf64be1c6b830c720960811d852c.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам". Как отмечается, из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира". "Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

https://ria.ru/20240417/atr-1940627257.html

россия

китай

сша

европа

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, в мире, европа, атр