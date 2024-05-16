https://ria.ru/20240516/vnedorozhniki-1946468660.html

Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области

Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2024

Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области

Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:46

2024-05-16T16:46

2024-05-16T16:46

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общероссийский народный фронт

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ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они будут использоваться для эвакуации бойцов, передвижения личного состава и подвоза боеприпасов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что машина от липецких библиотекарей уже прибыла на место, остальные шесть автомобилей поступят в распоряжение липецких бойцов в ближайшее время. Их сопровождают сотрудники регионального отделения "Общероссийского народного фронта" и липецкого фонда соцподдержки военнослужащих "Защитник". Артамонов отметил, что в Липецкой области поддержка военнослужащих, ветеранов спецоперации и их семей организована на должном уровне. "Система "Патронаж" доказала свою эффективность. Мы получили уже больше 34 тысяч обращений и 33,5 тысячи отработали. Это и помощь по хозяйству, и назначение выплат, и запись детей в садик, и многое другое – по любому вопросу семейные кураторы круглосуточно на связи", – прокомментировал губернатор. Кроме этого, военнослужащие СВО проходят реабилитацию в обновленном центре "Сосновый бор". Бесплатный реабилитационный курс длится три месяца. "Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу", — подчеркнул Артамонов. Он также напомнил, что в прошлом году власти региона увеличили единовременную выплату для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 50 тысяч до 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общероссийский народный фронт