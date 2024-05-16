Рейтинг@Mail.ru
Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:46 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vnedorozhniki-1946468660.html
Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области
Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2024
Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области
Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:46
2024-05-16T16:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946469732_0:112:2155:1324_1920x0_80_0_0_2f7b6658c5b0a673a31061f5e3809791.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они будут использоваться для эвакуации бойцов, передвижения личного состава и подвоза боеприпасов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что машина от липецких библиотекарей уже прибыла на место, остальные шесть автомобилей поступят в распоряжение липецких бойцов в ближайшее время. Их сопровождают сотрудники регионального отделения "Общероссийского народного фронта" и липецкого фонда соцподдержки военнослужащих "Защитник". Артамонов отметил, что в Липецкой области поддержка военнослужащих, ветеранов спецоперации и их семей организована на должном уровне. "Система "Патронаж" доказала свою эффективность. Мы получили уже больше 34 тысяч обращений и 33,5 тысячи отработали. Это и помощь по хозяйству, и назначение выплат, и запись детей в садик, и многое другое – по любому вопросу семейные кураторы круглосуточно на связи", – прокомментировал губернатор. Кроме этого, военнослужащие СВО проходят реабилитацию в обновленном центре "Сосновый бор". Бесплатный реабилитационный курс длится три месяца. "Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу", — подчеркнул Артамонов. Он также напомнил, что в прошлом году власти региона увеличили единовременную выплату для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 50 тысяч до 250 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html
https://ria.ru/20240423/vyplaty-1941849386.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946469732_0:0:1916:1437_1920x0_80_0_0_44f59e59776a97f479f315a76578725e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общероссийский народный фронт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общероссийский народный фронт

Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиШесть внедорожников "Нива" передали в зону СВО из Липецкой области
Шесть внедорожников Нива передали в зону СВО из Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Шесть внедорожников "Нива" передали в зону СВО из Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они будут использоваться для эвакуации бойцов, передвижения личного состава и подвоза боеприпасов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что машина от липецких библиотекарей уже прибыла на место, остальные шесть автомобилей поступят в распоряжение липецких бойцов в ближайшее время. Их сопровождают сотрудники регионального отделения "Общероссийского народного фронта" и липецкого фонда соцподдержки военнослужащих "Защитник".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО
14 декабря 2023, 16:27
Артамонов отметил, что в Липецкой области поддержка военнослужащих, ветеранов спецоперации и их семей организована на должном уровне.
«
"Система "Патронаж" доказала свою эффективность. Мы получили уже больше 34 тысяч обращений и 33,5 тысячи отработали. Это и помощь по хозяйству, и назначение выплат, и запись детей в садик, и многое другое – по любому вопросу семейные кураторы круглосуточно на связи", – прокомментировал губернатор.
Кроме этого, военнослужащие СВО проходят реабилитацию в обновленном центре "Сосновый бор". Бесплатный реабилитационный курс длится три месяца.
«
"Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу", — подчеркнул Артамонов.
Он также напомнил, что в прошлом году власти региона увеличили единовременную выплату для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 50 тысяч до 250 тысяч рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО
23 апреля, 18:13
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала