Семь внедорожников передали в зону СВО из Липецкой области
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиШесть внедорожников "Нива" передали в зону СВО из Липецкой области
Шесть внедорожников "Нива" передали в зону СВО из Липецкой области
ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Шесть внедорожников "Нива" от управления Росреестра по Липецкой области и один от Централизованной библиотечной системы отправились в зону спецоперации, они будут использоваться для эвакуации бойцов, передвижения личного состава и подвоза боеприпасов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что машина от липецких библиотекарей уже прибыла на место, остальные шесть автомобилей поступят в распоряжение липецких бойцов в ближайшее время. Их сопровождают сотрудники регионального отделения "Общероссийского народного фронта" и липецкого фонда соцподдержки военнослужащих "Защитник".
Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО
14 декабря 2023, 16:27
Артамонов отметил, что в Липецкой области поддержка военнослужащих, ветеранов спецоперации и их семей организована на должном уровне.
«
"Система "Патронаж" доказала свою эффективность. Мы получили уже больше 34 тысяч обращений и 33,5 тысячи отработали. Это и помощь по хозяйству, и назначение выплат, и запись детей в садик, и многое другое – по любому вопросу семейные кураторы круглосуточно на связи", – прокомментировал губернатор.
Кроме этого, военнослужащие СВО проходят реабилитацию в обновленном центре "Сосновый бор". Бесплатный реабилитационный курс длится три месяца.
«
"Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу", — подчеркнул Артамонов.
Он также напомнил, что в прошлом году власти региона увеличили единовременную выплату для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 50 тысяч до 250 тысяч рублей.