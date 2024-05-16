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Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР - РИА Новости, 16.05.2024
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14:13 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vliyanie-1946421033.html
Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР
Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР
Россия и Китай отмечают негативное влияние на региональный мир "индо-тихоокеанской" стратегии США и заявляют о неприятии создание в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:13
2024-05-16T14:13
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают негативное влияние на региональный мир "индо-тихоокеанской" стратегии США и заявляют о неприятии создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военных альянсов и коалиций против какой-либо третьей стороны. Текст совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны заявляют о неприятии создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых объединений и блоковых структур, в частности, военных альянсов и коалиций, направленных против какой-либо третьей стороны. Стороны отмечают негативное влияние на региональный мир и стабильность "индо-тихоокеанской" стратегии США, синхронизированной с деструктивной линией НАТО в АТР", - говорится в документе.
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в мире, россия, китай, сша, нато
В мире, Россия, Китай, США, НАТО
Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР

Россия и Китай заявили о негативном влиянии индо-тихоокеанской стратегии США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают негативное влияние на региональный мир "индо-тихоокеанской" стратегии США и заявляют о неприятии создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военных альянсов и коалиций против какой-либо третьей стороны.
Текст совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны заявляют о неприятии создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых объединений и блоковых структур, в частности, военных альянсов и коалиций, направленных против какой-либо третьей стороны. Стороны отмечают негативное влияние на региональный мир и стабильность "индо-тихоокеанской" стратегии США, синхронизированной с деструктивной линией НАТО в АТР", - говорится в документе.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
8 апреля, 12:07
 
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