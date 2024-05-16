https://ria.ru/20240516/vliyanie-1946421033.html

Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР

Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай заявили о негативном влиянии стратегии США в АТР

Россия и Китай отмечают негативное влияние на региональный мир "индо-тихоокеанской" стратегии США и заявляют о неприятии создание в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:13

2024-05-16T14:13

2024-05-16T14:13

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают негативное влияние на региональный мир "индо-тихоокеанской" стратегии США и заявляют о неприятии создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военных альянсов и коалиций против какой-либо третьей стороны. Текст совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны заявляют о неприятии создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых объединений и блоковых структур, в частности, военных альянсов и коалиций, направленных против какой-либо третьей стороны. Стороны отмечают негативное влияние на региональный мир и стабильность "индо-тихоокеанской" стратегии США, синхронизированной с деструктивной линией НАТО в АТР", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

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