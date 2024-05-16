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Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку - РИА Новости, 16.05.2024
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16:46 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vetnam-1946474850.html
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку - РИА Новости, 16.05.2024
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку
Чыонг Тхи Май, член политбюро и первая в истории женщина, ставшая членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама, освобождена от своих обязанностей в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:46
2024-05-16T16:46
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БАНГКОК, 16 мая - РИА Новости. Чыонг Тхи Май, член политбюро и первая в истории женщина, ставшая членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама, освобождена от своих обязанностей в политбюро и секретариате ЦК в связи с подачей прошения об отставке, сообщает новостной портал VNExpress со ссылкой на постановление Девятого пленума ЦК КПВ 13 созыва, который начался в Ханое в четверг. В постановлении отмечается, что Чыонг Тхи Май, которой сейчас 66 лет, длительное время занимала видные руководящие посты в партии и государстве и всегда проявляла высокую ответственность, целеустремленность, эффективность, результативность и талант руководителя, сообщает портал. Тем не менее, согласно докладу центральной ревизионной комиссии компартии Вьетнама, находясь на посту члена политбюро и секретаря ЦК КПВ, Чыонг Тхи Май совершила ряд нарушений партийной дисциплины, несовместимых со статусом члена партии, который должен быть примером для подражания. Эти нарушения повредили репутации партии, в силу чего Чыонг Тхи Май подала прошение об освобождении ее от занимаемых должностей, говорится в сообщении. Чыонг Тхи Май сначала работала учителем, затем занимала руководящие должности в организации Коммунистического союза молодежи Вьетнама города Хошимина, а потом много лет находилась на руководящей партийной и государственной работе. В 2021 году Чыонг Тхи Май была избрана в состав политбюро ЦК Компартии Вьетнама, а затем стала первой женщиной, назначенной на должность председателя организационной комиссии ЦК партии. В 2023 году она была избрана постоянным членом секретариата ЦК Компартии Вьетнама. До настоящего времени женщина также возглавляла комиссию ЦК партии по противодействию коррупции, напоминает издание.
https://ria.ru/20240515/vetnam-1946216291.html
https://ria.ru/20240320/vetnam-1934501105.html
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в мире, справки, вьетнам, ханой, хошимин
В мире, Справки, Вьетнам, Ханой, Хошимин
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку

VNExpress: первая женщина-секретарь ЦК в истории Вьетнама освободила свой пост

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 мая - РИА Новости. Чыонг Тхи Май, член политбюро и первая в истории женщина, ставшая членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама, освобождена от своих обязанностей в политбюро и секретариате ЦК в связи с подачей прошения об отставке, сообщает новостной портал VNExpress со ссылкой на постановление Девятого пленума ЦК КПВ 13 созыва, который начался в Ханое в четверг.
В постановлении отмечается, что Чыонг Тхи Май, которой сейчас 66 лет, длительное время занимала видные руководящие посты в партии и государстве и всегда проявляла высокую ответственность, целеустремленность, эффективность, результативность и талант руководителя, сообщает портал.
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Тем не менее, согласно докладу центральной ревизионной комиссии компартии Вьетнама, находясь на посту члена политбюро и секретаря ЦК КПВ, Чыонг Тхи Май совершила ряд нарушений партийной дисциплины, несовместимых со статусом члена партии, который должен быть примером для подражания. Эти нарушения повредили репутации партии, в силу чего Чыонг Тхи Май подала прошение об освобождении ее от занимаемых должностей, говорится в сообщении.
Чыонг Тхи Май сначала работала учителем, затем занимала руководящие должности в организации Коммунистического союза молодежи Вьетнама города Хошимина, а потом много лет находилась на руководящей партийной и государственной работе. В 2021 году Чыонг Тхи Май была избрана в состав политбюро ЦК Компартии Вьетнама, а затем стала первой женщиной, назначенной на должность председателя организационной комиссии ЦК партии. В 2023 году она была избрана постоянным членом секретариата ЦК Компартии Вьетнама. До настоящего времени женщина также возглавляла комиссию ЦК партии по противодействию коррупции, напоминает издание.
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