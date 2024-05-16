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США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 16.05.2024 (обновлено: 22:22 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946547036.html
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 16.05.2024
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:14
2024-05-16T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет."Мне ничего не известно о такой возможности", - сказала на брифинге представительница Пентагона.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину

Пентагон: США не планируют направлять военных инструкторов на Украину

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет.
"Мне ничего не известно о такой возможности", - сказала на брифинге представительница Пентагона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВашингтон (штат)Вооруженные силы Украины
 
 
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