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США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 16.05.2024
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:14
2024-05-16T22:14
2024-05-16T22:22
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет."Мне ничего не известно о такой возможности", - сказала на брифинге представительница Пентагона.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
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США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
Пентагон: США не планируют направлять военных инструкторов на Украину