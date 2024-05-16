https://ria.ru/20240516/ukraina-1946547036.html

США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину

США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 16.05.2024

США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину

США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:14

2024-05-16T22:14

2024-05-16T22:22

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вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет."Мне ничего не известно о такой возможности", - сказала на брифинге представительница Пентагона.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины