https://ria.ru/20240516/ukraina-1946539785.html
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ
Россия превзошла Запад в военном производстве, пишет Asia Times. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:17
2024-05-16T21:17
2024-05-16T22:05
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия превзошла Запад в военном производстве, пишет Asia Times."Запад столкнулся с возрожденной российской армией, проявившей изобретательность в адаптации к условиям боевых действий, и, что самое страшное, с унижением сократившейся оборонной промышленной базы, которая не может производить достаточно оружия, чтобы соответствовать российским объемам производства", — говорится в материале.Отмечается, что у стран НАТО не хватает снарядов и ракет ПВО, а у Украины — живой силы, чтобы отразить стремительное наступление России. При этом автор статьи напомнил, что два года назад Запад верил, что его передовое оружие победит российскую армию, а санкции сокрушат экономику страны.Третьего мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
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технологии, россия, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ
AT: Россия унизила Запад, обогнав его в военном производстве