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Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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17:50 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946495272.html
Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ
Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ
Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду Украины законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:50
2024-05-16T17:50
россия
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду Украины законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России, сообщило украинское издание "Страна". Украинский парламент в конце апреля принял законопроект, позволяющий уволить сотрудника, если он умолчал о связях с людьми на территории РФ. "Зеленский ветировал законопроект, позволяющий увольнять с работы за несообщение о связях с людьми в РФ или оккупации. В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в Раду с предложениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее на Украине был принят законопроект, вводящий уголовную ответственность за коллаборационизм, предусматривающий ответственность за сотрудничество с РФ.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html
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россия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
В мире
Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ

"Страна": Зеленский вернул в Раду законопроект о несообщении о связях с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду Украины законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России, сообщило украинское издание "Страна".
Украинский парламент в конце апреля принял законопроект, позволяющий уволить сотрудника, если он умолчал о связях с людьми на территории РФ.
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"Зеленский ветировал законопроект, позволяющий увольнять с работы за несообщение о связях с людьми в РФ или оккупации. В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в Раду с предложениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее на Украине был принят законопроект, вводящий уголовную ответственность за коллаборационизм, предусматривающий ответственность за сотрудничество с РФ.
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