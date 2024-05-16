https://ria.ru/20240516/ukraina-1946495272.html

Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ

Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Зеленский вернул на доработку проект о связях с Россией, сообщили СМИ

Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду Украины законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:50

2024-05-16T17:50

2024-05-16T17:50

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в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду Украины законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России, сообщило украинское издание "Страна". Украинский парламент в конце апреля принял законопроект, позволяющий уволить сотрудника, если он умолчал о связях с людьми на территории РФ. "Зеленский ветировал законопроект, позволяющий увольнять с работы за несообщение о связях с людьми в РФ или оккупации. В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в Раду с предложениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее на Украине был принят законопроект, вводящий уголовную ответственность за коллаборационизм, предусматривающий ответственность за сотрудничество с РФ.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html

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россия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины