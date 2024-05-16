https://ria.ru/20240516/ukraina-1946475753.html

Киев стремится навязать Москве ультиматумы, заявил посол России в Турции

Киев стремится навязать Москве ультиматумы, заявил посол России в Турции - РИА Новости, 16.05.2024

Киев стремится навязать Москве ультиматумы, заявил посол России в Турции

Киев стремится навязать России свои ультиматумы путем "пристегивания" к ним голосов государств "глобального Юга", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:49

2024-05-16T16:49

2024-05-16T17:35

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Киев стремится навязать России свои ультиматумы путем "пристегивания" к ним голосов государств "глобального Юга", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Мы-то к переговорам готовы, но вот украинская сторона их не хочет, более того, они там законодательно запрещены. В Киеве стремятся не вести диалог, а навязать России свои ультиматумы типа пресловутого "плана Зеленского", причем путем обманного "пристёгивания" к ним голосов государств "глобального Юга". Именно на это нацелена, в частности, предстоящая конференция в швейцарском Бюргенштоке", - заявил Ерхов в интервью турецкой службе китайского канала CGTN в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в КНР. Дипломат также отметил позицию Китая по ситуации на Украине. "Хочу отметить, что КНР придерживается взвешенной позиции по событиям, происходящим на Украине и вокруг нее. В Пекине хорошо знают исторические и геополитические причины возникновения конфликта", - заявил Ерхов. "Признательны китайскому руководству и народу за принципиальную позицию по отношению к организуемым США и их киевскими клиентами подобным мероприятиям, нацеленным на продолжение противостояния. Такие сходки, не учитывающие ни законных интересов России в области безопасности, ни текущих геополитических реалий, бесперспективны и заведомо обречены на неудачу", - добавил дипломат. Посол РФ в Турции отметил, что российско-китайские отношения достигли исключительно высокого уровня. "Развивается всесторонний политический диалог, наращивается внешнеполитическая координация, активно продвигаются связи в финансовой, торгово-экономической и гуманитарных сферах. Основой нашего взаимодействия являются широкая общность интересов и взаимное уважение, наше сотрудничество не зависит от мировой конъюнктуры и не направлено против третьих стран", - подчеркнул Ерхов. По словам дипломата, убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ подтверждает преемственность линии на всестороннее укрепление стратегического взаимодействия межу Москвой и Пекином. "Шестнадцатого мая Владимир Путин начал государственный визит в КНР, и это его первая зарубежная поездка после инаугурации. Годом ранее китайский руководитель свою первую зарубежную поездку после переизбрания на пост председателя КНР совершил именно в Россию. Всё это наглядно демонстрирует особый характер наших отношений и личное внимание к ним со стороны лидеров двух стран", - сказал он. "Убежден: в условиях нынешней крайне непростой международной ситуации Россия и Китай и впредь будут совместно противостоять всем внешним вызовам и угрозам. Принципиально важно и то, что наши страны находятся в авангарде усилий по установлению более справедливого демократического миропорядка, реформы системы международных отношений. Мы - за многополярность, отражающую реальный вес государств и их объединений. Вместе с нами в рамках ООН этих целей добиваются члены Группы Друзей в защиту Устава Организации, с нами также члены БРИКС, ШОС. Объективно близки к нашим подходам подходы Турции", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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Кирилл Волков

россия, алексей ерхов, в мире, турция, китай, украина