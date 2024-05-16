Киев стремится навязать Москве ультиматумы, заявил посол России в Турции
Ерхов: Украина пытается пристегнуть к ультиматумам голоса стран глобального Юга
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Киев стремится навязать России свои ультиматумы путем "пристегивания" к ним голосов государств "глобального Юга", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Мы-то к переговорам готовы, но вот украинская сторона их не хочет, более того, они там законодательно запрещены. В Киеве стремятся не вести диалог, а навязать России свои ультиматумы типа пресловутого "плана Зеленского", причем путем обманного "пристёгивания" к ним голосов государств "глобального Юга". Именно на это нацелена, в частности, предстоящая конференция в швейцарском Бюргенштоке", - заявил Ерхов в интервью турецкой службе китайского канала CGTN в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в КНР.
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"Признательны китайскому руководству и народу за принципиальную позицию по отношению к организуемым США и их киевскими клиентами подобным мероприятиям, нацеленным на продолжение противостояния. Такие сходки, не учитывающие ни законных интересов России в области безопасности, ни текущих геополитических реалий, бесперспективны и заведомо обречены на неудачу", - добавил дипломат.
Посол РФ в Турции отметил, что российско-китайские отношения достигли исключительно высокого уровня. "Развивается всесторонний политический диалог, наращивается внешнеполитическая координация, активно продвигаются связи в финансовой, торгово-экономической и гуманитарных сферах. Основой нашего взаимодействия являются широкая общность интересов и взаимное уважение, наше сотрудничество не зависит от мировой конъюнктуры и не направлено против третьих стран", - подчеркнул Ерхов.
По словам дипломата, убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ подтверждает преемственность линии на всестороннее укрепление стратегического взаимодействия межу Москвой и Пекином.
"Шестнадцатого мая Владимир Путин начал государственный визит в КНР, и это его первая зарубежная поездка после инаугурации. Годом ранее китайский руководитель свою первую зарубежную поездку после переизбрания на пост председателя КНР совершил именно в Россию. Всё это наглядно демонстрирует особый характер наших отношений и личное внимание к ним со стороны лидеров двух стран", - сказал он.
"Убежден: в условиях нынешней крайне непростой международной ситуации Россия и Китай и впредь будут совместно противостоять всем внешним вызовам и угрозам. Принципиально важно и то, что наши страны находятся в авангарде усилий по установлению более справедливого демократического миропорядка, реформы системы международных отношений. Мы - за многополярность, отражающую реальный вес государств и их объединений. Вместе с нами в рамках ООН этих целей добиваются члены Группы Друзей в защиту Устава Организации, с нами также члены БРИКС, ШОС. Объективно близки к нашим подходам подходы Турции", - подчеркнул дипломат.
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