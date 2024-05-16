https://ria.ru/20240516/ukraina-1946471557.html

Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине

Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине

Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:36

2024-05-16T16:36

2024-05-16T16:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

максим буякевич

обсе

в мире

нато

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Не будет никаких "заморозок", никаких "корейских вариантов", о которых так любит в последнее время рассуждать напуганная успехами российских Вооруженных сил западная экспертная среда. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению текущих проблем лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, прекращение вербовки на их территориях украинских и иностранных граждан в ВСУ и неонацистские отряды, принимающие участие в боевых действиях против российских военнослужащих", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. По его словам, важно обеспечить вывод всех иностранных наёмников, инструкторов и операторов натовских вооружений с территории Украины, сворачивание иной деятельности, нацеленной на поддержание и развитие боевого потенциала преступных вооруженных формирований, а также создать условия для демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что Россия стремится к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию конфликта на Украине и вокруг неё. "Такое урегулирование возможно только на основе серьёзных и вдумчивых подходов и должно учитывать необходимость обеспечения долгосрочных гарантий безопасности нашей страны. Попытки некоторых стран Запада продвигать от имени всего международного сообщества ультиматумы в виде неких "формул" авторства якобы Зеленского абсолютно нежизнеспособны и не имеют никаких перспектив. Они представляют собой, по сути, призыв к продолжению боевых действий и затягиванию конфликта – и являются не "формулами мира", а формулами войны", - отметил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, максим буякевич, обсе, в мире, нато, вооруженные силы украины