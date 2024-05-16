Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946471557.html
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине
Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:36
2024-05-16T16:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
максим буякевич
обсе
в мире
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_0:45:3073:1773_1920x0_80_0_0_797f413f13752401713b78fac394e833.jpg
ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Не будет никаких "заморозок", никаких "корейских вариантов", о которых так любит в последнее время рассуждать напуганная успехами российских Вооруженных сил западная экспертная среда. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению текущих проблем лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, прекращение вербовки на их территориях украинских и иностранных граждан в ВСУ и неонацистские отряды, принимающие участие в боевых действиях против российских военнослужащих", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. По его словам, важно обеспечить вывод всех иностранных наёмников, инструкторов и операторов натовских вооружений с территории Украины, сворачивание иной деятельности, нацеленной на поддержание и развитие боевого потенциала преступных вооруженных формирований, а также создать условия для демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что Россия стремится к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию конфликта на Украине и вокруг неё. "Такое урегулирование возможно только на основе серьёзных и вдумчивых подходов и должно учитывать необходимость обеспечения долгосрочных гарантий безопасности нашей страны. Попытки некоторых стран Запада продвигать от имени всего международного сообщества ультиматумы в виде неких "формул" авторства якобы Зеленского абсолютно нежизнеспособны и не имеют никаких перспектив. Они представляют собой, по сути, призыв к продолжению боевых действий и затягиванию конфликта – и являются не "формулами мира", а формулами войны", - отметил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8f649ea4368ab4739f8a718186087770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, максим буякевич, обсе, в мире, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине

Буякевич: путь к урегулированию на Украине лежит через прекращение поставок ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМаксим Буякевич
Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Максим Буякевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Не будет никаких "заморозок", никаких "корейских вариантов", о которых так любит в последнее время рассуждать напуганная успехами российских Вооруженных сил западная экспертная среда. Путь к реальному, устойчивому политико-дипломатическому разрешению текущих проблем лежит через полное прекращение поставок странами НАТО вооружений киевскому режиму, прекращение вербовки на их территориях украинских и иностранных граждан в ВСУ и неонацистские отряды, принимающие участие в боевых действиях против российских военнослужащих", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
По его словам, важно обеспечить вывод всех иностранных наёмников, инструкторов и операторов натовских вооружений с территории Украины, сворачивание иной деятельности, нацеленной на поддержание и развитие боевого потенциала преступных вооруженных формирований, а также создать условия для демилитаризации и денацификации Украины.
При этом он подчеркнул, что Россия стремится к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию конфликта на Украине и вокруг неё. "Такое урегулирование возможно только на основе серьёзных и вдумчивых подходов и должно учитывать необходимость обеспечения долгосрочных гарантий безопасности нашей страны. Попытки некоторых стран Запада продвигать от имени всего международного сообщества ультиматумы в виде неких "формул" авторства якобы Зеленского абсолютно нежизнеспособны и не имеют никаких перспектив. Они представляют собой, по сути, призыв к продолжению боевых действий и затягиванию конфликта – и являются не "формулами мира", а формулами войны", - отметил дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМаксим БуякевичОБСЕВ миреНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала