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"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 16.05.2024 (обновлено: 21:56 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 16.05.2024
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Потеря Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:03
2024-05-16T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
работино
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Потеря Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский пару недель назад приехал или утверждал, что побывал в Работино, чтобы призвать украинских военных защищать деревню до последнего. &lt;…&gt; Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ сталкиваются с настоящей катастрофой на театре военных действий. Он добавил, что совершенно не понимает, с военной точки зрения, для чего киевский режим любой ценой так хотел удержать этот населенный пункт."Тот факт, что они это сделали, свидетельствует о том, насколько это было важно с точки зрения поддержания морального духа украинцев", — резюмировал Меркурис.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
работино
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в мире, работино, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

Меркурис: потеря Работино стала серьезным ударом по моральному духу ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Потеря Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Зеленский пару недель назад приехал или утверждал, что побывал в Работино, чтобы призвать украинских военных защищать деревню до последнего. <…> Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ сталкиваются с настоящей катастрофой на театре военных действий. Он добавил, что совершенно не понимает, с военной точки зрения, для чего киевский режим любой ценой так хотел удержать этот населенный пункт.
"Тот факт, что они это сделали, свидетельствует о том, насколько это было важно с точки зрения поддержания морального духа украинцев", — резюмировал Меркурис.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.
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