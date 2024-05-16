https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html

"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 16.05.2024

"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

Потеря Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:03

2024-05-16T15:03

2024-05-16T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

работино

киев

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Потеря Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский пару недель назад приехал или утверждал, что побывал в Работино, чтобы призвать украинских военных защищать деревню до последнего. <…> Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ сталкиваются с настоящей катастрофой на театре военных действий. Он добавил, что совершенно не понимает, с военной точки зрения, для чего киевский режим любой ценой так хотел удержать этот населенный пункт."Тот факт, что они это сделали, свидетельствует о том, насколько это было важно с точки зрения поддержания морального духа украинцев", — резюмировал Меркурис.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

работино

киев

запорожская область

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в мире, работино, киев, запорожская область, вооруженные силы украины