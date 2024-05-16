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НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946426309.html
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик - РИА Новости, 16.05.2024
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик
Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
киев
марк рютте
нато
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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при том, что не будет служить никакой стратегической цели и не может быть выигран НАТО. Боде выразил непонимание в связи с тем, что творится в головах у таких политиков, как действующий премьер Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Кайса Оллонгрен, которые продолжают оказывать военную помощь Украине. "Война на Украине нелепа, абсурдна, предотвратима и ненужна, а также совершенно невыигрышна для НАТО. Эта война будет стоить сотен тысяч жизней, не будет служить никакой стратегической цели, разрушит всю нашу экономику и ознаменует конец гегемонии западного мира", - написал лидер "Форума за демократию" в соцсети Х. Военная помощь Украине, оказанная Нидерландами, за 2023 год составила 1,6 миллиарда евро. В апреле правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Кроме того, глава нидерландского правительства Марк Рютте 1 марта подписал с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности. Договор содержит положения об оказании военной помощи Киеву в долгосрочной перспективе, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине, а также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО. В феврале Нидерланды подписали соглашение с США и Германией о создании новой коалиции противовоздушной обороны Украины, и присоединились к коалиции, которая будет поставлять Киеву передовые технологии для беспилотников.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
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в мире, украина, нидерланды, киев, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Марк Рютте, НАТО
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик

Лидер FvD Боде: конфликт на Украине ознаменует конец гегемонии западного мира

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при том, что не будет служить никакой стратегической цели и не может быть выигран НАТО.
Боде выразил непонимание в связи с тем, что творится в головах у таких политиков, как действующий премьер Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Кайса Оллонгрен, которые продолжают оказывать военную помощь Украине.
"Война на Украине нелепа, абсурдна, предотвратима и ненужна, а также совершенно невыигрышна для НАТО. Эта война будет стоить сотен тысяч жизней, не будет служить никакой стратегической цели, разрушит всю нашу экономику и ознаменует конец гегемонии западного мира", - написал лидер "Форума за демократию" в соцсети Х.
Военная помощь Украине, оказанная Нидерландами, за 2023 год составила 1,6 миллиарда евро. В апреле правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Кроме того, глава нидерландского правительства Марк Рютте 1 марта подписал с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности. Договор содержит положения об оказании военной помощи Киеву в долгосрочной перспективе, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине, а также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО.
В феврале Нидерланды подписали соглашение с США и Германией о создании новой коалиции противовоздушной обороны Украины, и присоединились к коалиции, которая будет поставлять Киеву передовые технологии для беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыКиевМарк РюттеНАТО
 
 
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