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НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик - РИА Новости, 16.05.2024
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик
Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
специальная военная операция на украине
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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при том, что не будет служить никакой стратегической цели и не может быть выигран НАТО. Боде выразил непонимание в связи с тем, что творится в головах у таких политиков, как действующий премьер Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Кайса Оллонгрен, которые продолжают оказывать военную помощь Украине. "Война на Украине нелепа, абсурдна, предотвратима и ненужна, а также совершенно невыигрышна для НАТО. Эта война будет стоить сотен тысяч жизней, не будет служить никакой стратегической цели, разрушит всю нашу экономику и ознаменует конец гегемонии западного мира", - написал лидер "Форума за демократию" в соцсети Х. Военная помощь Украине, оказанная Нидерландами, за 2023 год составила 1,6 миллиарда евро. В апреле правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Кроме того, глава нидерландского правительства Марк Рютте 1 марта подписал с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности. Договор содержит положения об оказании военной помощи Киеву в долгосрочной перспективе, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине, а также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО. В феврале Нидерланды подписали соглашение с США и Германией о создании новой коалиции противовоздушной обороны Украины, и присоединились к коалиции, которая будет поставлять Киеву передовые технологии для беспилотников.
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в мире, украина, нидерланды, киев, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Марк Рютте, НАТО
НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине, заявил нидерландский политик
Лидер FvD Боде: конфликт на Украине ознаменует конец гегемонии западного мира