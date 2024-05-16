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В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946417035.html
В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного
В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного - РИА Новости, 16.05.2024
В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:05
2024-05-16T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного. "Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного

Офис Зеленского: план по урегулированию конфликта может быть только украинским

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного.
"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Вчера, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
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