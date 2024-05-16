https://ria.ru/20240516/ukraina-1946417035.html

В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного

В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного - РИА Новости, 16.05.2024

В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:05

2024-05-16T14:05

2024-05-16T14:05

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного. "Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина