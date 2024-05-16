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Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 16.05.2024 (обновлено: 13:00 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946398173.html
Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине
Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине
Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:59
2024-05-16T13:00
в мире
россия
китай
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939074190.html
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в мире, россия, китай, украина
В мире, Россия, Китай, Украина, Специальная военная операция на Украине
Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине

Россия и Китай призвали предотвратить переход Украины в неконтролируемую фазу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
«
"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении.
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