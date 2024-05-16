https://ria.ru/20240516/ukraina-1946398173.html

Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине

Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине

Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:59

2024-05-16T12:59

2024-05-16T13:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939074190.html

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в мире, россия, китай, украина