В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России

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RMF FM: в Харьковской области сложилась очень сложная ситуация для ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM.
"Русские идут вперед. В буквальном смысле. Подразделения, действующие в Харьковской области, состоят в основном из пехоты. <…> видно, как большие группы солдат заходят на территорию Украины, занимая так называемую нейтральную полосу", — говорится в публикации.
"Русские идут вперед. В буквальном смысле. Подразделения, действующие в Харьковской области, состоят в основном из пехоты. <…> видно, как большие группы солдат заходят на территорию Украины, занимая так называемую нейтральную полосу", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.
Как утверждают западные и украинские источники издания, Россия намерена создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Как утверждают западные и украинские источники издания, Россия намерена создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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