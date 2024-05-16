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В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 16.05.2024 (обновлено: 15:53 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html
В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России
В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 16.05.2024
В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России
В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM. "Русские идут вперед. В буквальном смысле... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:57
2024-05-16T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM. "Русские идут вперед. В буквальном смысле. Подразделения, действующие в Харьковской области, состоят в основном из пехоты. &lt;…&gt; видно, как большие группы солдат заходят на территорию Украины, занимая так называемую нейтральную полосу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная. Как утверждают западные и украинские источники издания, Россия намерена создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
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в мире, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина
В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России

RMF FM: в Харьковской области сложилась очень сложная ситуация для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM.

"Русские идут вперед. В буквальном смысле. Подразделения, действующие в Харьковской области, состоят в основном из пехоты. <…> видно, как большие группы солдат заходят на территорию Украины, занимая так называемую нейтральную полосу", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.

Как утверждают западные и украинские источники издания, Россия намерена создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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