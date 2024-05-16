https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html

В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России

В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 16.05.2024

В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России

В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM. "Русские идут вперед. В буквальном смысле... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:57

2024-05-16T12:57

2024-05-16T15:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Харьковской области сложилась очень тяжелая ситуация для Украины из-за наступления ВС России, пишет RMF FM. "Русские идут вперед. В буквальном смысле. Подразделения, действующие в Харьковской области, состоят в основном из пехоты. <…> видно, как большие группы солдат заходят на территорию Украины, занимая так называемую нейтральную полосу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная. Как утверждают западные и украинские источники издания, Россия намерена создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html

россия

харьковская область

украина

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