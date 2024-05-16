https://ria.ru/20240516/ukraina-1946385752.html
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине
Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:30
2024-05-16T12:30
2024-05-16T12:30
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона приветствует готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, украина
В мире, Россия, Китай, Специальная военная операция на Украине, Украина
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине
РФ приветствует готовность КНР играть важную роль в решении кризиса на Украине