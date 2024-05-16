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Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946385752.html
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине
Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:30
2024-05-16T12:30
в мире
россия
китай
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона приветствует готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946339509.html
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в мире, россия, китай, украина
В мире, Россия, Китай, Специальная военная операция на Украине, Украина
Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине

РФ приветствует готовность КНР играть важную роль в решении кризиса на Украине

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона приветствует готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
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