https://ria.ru/20240516/ukraina-1946385752.html

Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине

Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Россия приветствует готовность КНР играть роль в урегулировании на Украине

Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:30

2024-05-16T12:30

2024-05-16T12:30

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китай

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия приветствует готовность КНР играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона приветствует готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946339509.html

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китай

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