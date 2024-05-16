https://ria.ru/20240516/ukraina-1946374770.html

Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной

Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной - РИА Новости, 16.05.2024

Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной

Инициатива Китая по Украине реалистична, потому что она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и эти первопричины устранить, Россия никогда не... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:02

2024-05-16T12:02

2024-05-16T12:17

специальная военная операция на украине

украина

китай

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инициатива Китая по Украине реалистична, потому что она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и эти первопричины устранить, Россия никогда не предлагала Китаю что-то в инициативе поменять, заявил глава МИД России Сергей Лавров."В данном случае инициатива наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное - это уже домыслы. Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе" - мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы, разобраться в первопричинах", - сказал Лавров газете "Известия".Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае, это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания и официального вступления в должность. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств в ходе переговоров обсудят ситуацию вокруг Украины, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее отмечал, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине.Путин по итогам переговоров также подчеркнул, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, китай, россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)