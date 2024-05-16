https://ria.ru/20240516/ukraina-1946374770.html
Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной
Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной - РИА Новости, 16.05.2024
Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной
Инициатива Китая по Украине реалистична, потому что она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и эти первопричины устранить, Россия никогда не... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:02
2024-05-16T12:02
2024-05-16T12:17
специальная военная операция на украине
украина
китай
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инициатива Китая по Украине реалистична, потому что она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и эти первопричины устранить, Россия никогда не предлагала Китаю что-то в инициативе поменять, заявил глава МИД России Сергей Лавров."В данном случае инициатива наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное - это уже домыслы. Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе" - мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы, разобраться в первопричинах", - сказал Лавров газете "Известия".Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае, это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания и официального вступления в должность. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств в ходе переговоров обсудят ситуацию вокруг Украины, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее отмечал, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине.Путин по итогам переговоров также подчеркнул, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Китай, Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал инициативу Китая по Украине реалистичной
Лавров: инициатива Китая по Украине делает упор на первопричину конфликта