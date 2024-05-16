На Украине курьеры получили бронь от мобилизации
На Украине дали бронь от призыва разработчикам ПО для ставок и курьерам
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинское министерство экономики забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании, сообщает в Telegram-канале местное издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Александра Федиенко.
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"Минэкономики забронировало от мобилизации Glovo (украинская компания, занимающаяся курьерской доставкой -ред.), компании, связанные с букмекерами, рекламные агентства и фирмы с владельцами из США", - говорится в сообщении.
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Как уточняет издание, бронь получили также сотрудники компании "Фавбет Тек", разрабатывающей программное обеспечение для ставок на спорт, рекламное агентство "ССМ" и ряд фирм, принадлежащие американским компаниям. Из шести компаний в списке, получивших полугодовую бронь от мобилизации, только одна имеет отношение к оборонке - отсрочку получили разработчики дронов и систем радиоэлектронной борьбы.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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