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США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК
США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК - РИА Новости, 16.05.2024
США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК
США угрожают Китаю дальнейшими ограничительными мерами при продолжении сотрудничества с Россией в области военной промышленности, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:22
2024-05-16T21:22
2024-05-16T21:22
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США угрожают Китаю дальнейшими ограничительными мерами при продолжении сотрудничества с Россией в области военной промышленности, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант Патель. "Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России и её агрессии в отношении Украины", - сказал представитель госдепартамента, отказавшись сообщить, о какого рода действиях идет речь. Он отметил, что Вашингтон "считает проблемой ту существенную роль, которую играет Китайская Народная Республика в восстановлении оборонно-промышленной базы России" и сообщил, что США продолжат мониторить эту сферу и "предпринимать необходимые действия".
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК
Патель: США угрожают Китаю санкциями при продолжении сотрудничества с РФ в ОПК