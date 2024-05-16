https://ria.ru/20240516/ugroza-1946540242.html

США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК

США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК - РИА Новости, 16.05.2024

США пригрозили КНР ограничительными мерами при партнерстве с Россией в ОПК

США угрожают Китаю дальнейшими ограничительными мерами при продолжении сотрудничества с Россией в области военной промышленности, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:22

2024-05-16T21:22

2024-05-16T21:22

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США угрожают Китаю дальнейшими ограничительными мерами при продолжении сотрудничества с Россией в области военной промышленности, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант Патель. "Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России и её агрессии в отношении Украины", - сказал представитель госдепартамента, отказавшись сообщить, о какого рода действиях идет речь. Он отметил, что Вашингтон "считает проблемой ту существенную роль, которую играет Китайская Народная Республика в восстановлении оборонно-промышленной базы России" и сообщил, что США продолжат мониторить эту сферу и "предпринимать необходимые действия".

https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html

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