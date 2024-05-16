https://ria.ru/20240516/turizm-1946434328.html

Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем

Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем - РИА Новости, 16.05.2024

Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем

План по взаимному турпотоку между Россией и Китаем в 2024 году - 2 миллиона поездок, тогда как в прошлом году он составил 1,2 миллиона, сказал министр... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:56

2024-05-16T14:56

2024-05-16T14:56

туризм

китай

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146078/52/1460785225_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_d165bedf697ca76d85661f1acfde8fb3.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. План по взаимному турпотоку между Россией и Китаем в 2024 году - 2 миллиона поездок, тогда как в прошлом году он составил 1,2 миллиона, сказал министр экономического развития Максим Решетников. "В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем превысил 1,2 миллиона поездок. Китай – лидер среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на этот год – 2 миллиона взаимных поездок", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы. По словам министра, для достижения поставленных задач Минэкономразвития со своей стороны работают над созданием комфортных условий для туристов из Китая, в том числе для оплаты услуг и товаров в России.

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)