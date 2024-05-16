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Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем - РИА Новости, 16.05.2024
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Туризм
 
14:56 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/turizm-1946434328.html
Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем
Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем - РИА Новости, 16.05.2024
Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем
План по взаимному турпотоку между Россией и Китаем в 2024 году - 2 миллиона поездок, тогда как в прошлом году он составил 1,2 миллиона, сказал министр... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:56
2024-05-16T14:56
туризм
китай
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. План по взаимному турпотоку между Россией и Китаем в 2024 году - 2 миллиона поездок, тогда как в прошлом году он составил 1,2 миллиона, сказал министр экономического развития Максим Решетников. "В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем превысил 1,2 миллиона поездок. Китай – лидер среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на этот год – 2 миллиона взаимных поездок", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы. По словам министра, для достижения поставленных задач Минэкономразвития со своей стороны работают над созданием комфортных условий для туристов из Китая, в том числе для оплаты услуг и товаров в России.
https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html
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китай, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Китай, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников рассказал о планах по увеличению взаимного турпотока с Китаем

Решетников: взаимный турпоток с Китаем по плану составит 2 миллиона поездок

© Fotolia / lplusdВеликая китайская стена
Великая китайская стена - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Fotolia / lplusd
Великая китайская стена. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. План по взаимному турпотоку между Россией и Китаем в 2024 году - 2 миллиона поездок, тогда как в прошлом году он составил 1,2 миллиона, сказал министр экономического развития Максим Решетников.
"В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем превысил 1,2 миллиона поездок. Китай – лидер среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на этот год – 2 миллиона взаимных поездок", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы.
По словам министра, для достижения поставленных задач Минэкономразвития со своей стороны работают над созданием комфортных условий для туристов из Китая, в том числе для оплаты услуг и товаров в России.
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ТуризмКитайРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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