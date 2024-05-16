https://ria.ru/20240516/turizm-1946415078.html

В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года

В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года - РИА Новости, 16.05.2024

В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года

Порядка 1,3 миллиона иностранных туристов в первом квартале 2024 года прибыли в Россию из исламских стран, это 62% от общего въездного турпотока в РФ,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:12

новости - туризм

россия

турция

египет

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона иностранных туристов в первом квартале 2024 года прибыли в Россию из исламских стран, это 62% от общего въездного турпотока в РФ, рассказала РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За первый квартал 2024 года Россию посетило более 1,64 миллиона интуристов из 84 стран-участников форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". При этом 43 страны-участницы, где большинство граждан исповедуют ислам или он является государственной религией, обеспечили турпоток в Россию 1,3 миллиона интуристов - это 62% от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию в первом квартале 2024 года (2,03 миллиона)", - сообщила Максутова. Она подчеркнула, что основной поток иностранных туристов в Россию в первом квартале пришелся на Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Египет. "Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом. В 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок туристов-мусульман, которые, как предполагается, потратят на путешествия в совокупности около 225 миллиардов долларов", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20240122/turisty-1922704097.html

https://ria.ru/20240507/turizm-1944506604.html

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новости - туризм, россия, турция, египет, россия — исламский мир: kazanforum 2024