https://ria.ru/20240516/turizm-1946415078.html
В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года
В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года - РИА Новости, 16.05.2024
В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года
Порядка 1,3 миллиона иностранных туристов в первом квартале 2024 года прибыли в Россию из исламских стран, это 62% от общего въездного турпотока в РФ,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:12
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона иностранных туристов в первом квартале 2024 года прибыли в Россию из исламских стран, это 62% от общего въездного турпотока в РФ, рассказала РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За первый квартал 2024 года Россию посетило более 1,64 миллиона интуристов из 84 стран-участников форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". При этом 43 страны-участницы, где большинство граждан исповедуют ислам или он является государственной религией, обеспечили турпоток в Россию 1,3 миллиона интуристов - это 62% от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию в первом квартале 2024 года (2,03 миллиона)", - сообщила Максутова. Она подчеркнула, что основной поток иностранных туристов в Россию в первом квартале пришелся на Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Египет. "Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом. В 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок туристов-мусульман, которые, как предполагается, потратят на путешествия в совокупности около 225 миллиардов долларов", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20240122/turisty-1922704097.html
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новости - туризм, россия, турция, египет, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Новости - Туризм, Россия, Турция, Египет, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года
1,3 млн туристов из исламских стран составили 62% общего въездного турпотока РФ
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона иностранных туристов в первом квартале 2024 года прибыли в Россию из исламских стран, это 62% от общего въездного турпотока в РФ, рассказала РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
"За первый квартал 2024 года Россию посетило более 1,64 миллиона интуристов из 84 стран-участников форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". При этом 43 страны-участницы, где большинство граждан исповедуют ислам или он является государственной религией, обеспечили турпоток в Россию 1,3 миллиона интуристов - это 62% от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию в первом квартале 2024 года (2,03 миллиона)", - сообщила Максутова.
Она подчеркнула, что основной поток иностранных туристов в Россию в первом квартале пришелся на Объединенные Арабские Эмираты, Турцию
и Египет
.
"Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом. В 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок туристов-мусульман, которые, как предполагается, потратят на путешествия в совокупности около 225 миллиардов долларов", - добавила эксперт.