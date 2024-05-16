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КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР
КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР - РИА Новости, 16.05.2024
КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР
КНР и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:25
2024-05-16T10:25
2024-05-16T11:33
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. КНР и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Обе стороны твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций, и миропорядок, основанный на международном праве, тесно координируются и сотрудничают в рамках многосторонних форматов, таких как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и G20", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что Россия и Китай также продвигают многополярность мира и экономическую глобализацию.
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китай, в мире, россия, оон
Китай, В мире, Россия, ООН
КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР
Си Цзиньпин: КНР и РФ защищают миропорядок, основанный на международном праве