https://ria.ru/20240516/tszinpin-1946344870.html

КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР

КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР - РИА Новости, 16.05.2024

КНР и Россия защищают систему, с центральной ролью ООН, заявил лидер КНР

КНР и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:25

2024-05-16T10:25

2024-05-16T11:33

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. КНР и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Обе стороны твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций, и миропорядок, основанный на международном праве, тесно координируются и сотрудничают в рамках многосторонних форматов, таких как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и G20", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что Россия и Китай также продвигают многополярность мира и экономическую глобализацию.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944659315.html

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китай, в мире, россия, оон