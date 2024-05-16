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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале администрации Белгорода. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:21
2024-05-16T17:21
2024-05-16T17:34
белгородская область
белгород
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале администрации Белгорода.Ранее в четверг неоднократно объявлялись угрозы ракетных ударов в регионе."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
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белгородская область, белгород, происшествия
Белгородская область, Белгород, Происшествия
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Власти Белгородской области объявили ракетную опасность