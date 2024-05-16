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Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу - РИА Новости, 16.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:09 16.05.2024 (обновлено: 20:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/terakt-1946528676.html
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу - РИА Новости, 16.05.2024
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу
Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста остальным фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:09
2024-05-16T20:11
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста остальным фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям. "Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11.00", - рассказал собеседник агентства. Предположительно речь идет о братьях и отце Исломовых и Алишере Касимове. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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россия
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Четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в здании суда
В суд привезли еще четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" – для рассмотрения вопроса о продлении их ареста.
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу

Суд рассмотрит продление ареста остальным фигурантам дела о теракте в пятницу

© Фото : РИА НовостиФигуранты дела о теракте в "Крокусе" в Басманном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокусе в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : РИА Новости
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста остальным фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям.
"Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11.00", - рассказал собеседник агентства.
Предположительно речь идет о братьях и отце Исломовых и Алишере Касимове.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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