https://ria.ru/20240516/terakt-1946528676.html

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу - РИА Новости, 16.05.2024

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста остальным фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:09

2024-05-16T20:09

2024-05-16T20:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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россия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста остальным фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям. "Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11.00", - рассказал собеседник агентства. Предположительно речь идет о братьях и отце Исломовых и Алишере Касимове. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

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Четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в здании суда В суд привезли еще четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" – для рассмотрения вопроса о продлении их ареста. 2024-05-16T20:09 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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