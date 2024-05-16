https://ria.ru/20240516/terakt-1946421183.html

Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе"

Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024

Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе"

Китай решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в "Крокусе". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:14

2024-05-16T14:14

2024-05-16T14:14

теракт в "крокус сити холле"

китай

россия

московская область (подмосковье)

в мире

крокус сити холл

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в "Крокусе". Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Китайская Сторона категорически осуждает всех организаторов, исполнителей и пособников бесчеловечного террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет об абсолютной неприемлемости атак против мирного населения и поддержке решительных действий российской стороны, направленных на борьбу с террористическими и экстремистскими силами, поддержание мира и стабильности в стране", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240401/figurant-1937189685.html

китай

россия

московская область (подмосковье)

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китай, россия, московская область (подмосковье), в мире, крокус сити холл