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Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:14 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/terakt-1946421183.html
Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе"
Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе"
Китай решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в "Крокусе". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:14
2024-05-16T14:14
теракт в "крокус сити холле"
китай
россия
московская область (подмосковье)
в мире
крокус сити холл
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в "Крокусе". Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Китайская Сторона категорически осуждает всех организаторов, исполнителей и пособников бесчеловечного террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет об абсолютной неприемлемости атак против мирного населения и поддержке решительных действий российской стороны, направленных на борьбу с террористическими и экстремистскими силами, поддержание мира и стабильности в стране", - говорится в документе.
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китай
россия
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китай, россия, московская область (подмосковье), в мире, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Китай, Россия, Московская область (Подмосковье), В мире, Крокус Сити Холл
Китай решительно осудил причастных к теракту в "Крокусе"

Китай решительно осудил исполнителей и пособников теракта в "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в "Крокусе".
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская Сторона категорически осуждает всех организаторов, исполнителей и пособников бесчеловечного террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет об абсолютной неприемлемости атак против мирного населения и поддержке решительных действий российской стороны, направленных на борьбу с террористическими и экстремистскими силами, поддержание мира и стабильности в стране", - говорится в документе.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КитайРоссияМосковская область (Подмосковье)В миреКрокус Сити Холл
 
 
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