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Крганов выступил за углубление связей мусульман из России и исламского мира

Крганов выступил за углубление связей мусульман из России и исламского мира - РИА Новости, 16.05.2024

Крганов выступил за углубление связей мусульман из России и исламского мира

Объединительным фактором последователей ислама в России и мусульманских стран являются побратимские связи, заявил глава Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:04

2024-05-16T14:04

2024-05-16T15:40

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Объединительным фактором последователей ислама в России и мусульманских стран являются побратимские связи, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов."Исламский мир представляет собой обширное сообщество мусульман, распределенных по всему миру. Он объединяется общими религиозными убеждениями, культурой и историей. Важной составляющей исламского мира являются побратимские связи, которые играют ключевую роль в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между мусульманскими странами", - сказал муфтий Крганов на сессии "Исламский мир и развитие побратимских связей: что дальше?" в рамках XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".Муфтий Крганов также рассказал об опыте ДСМР по установлению побратимских связей с исламским миром. "У ДСМР есть особый консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Это позволило расширить связи с единоверцами со всего мира. Мы успешно развиваем отношения со странами Востока, с духовными управлениями Средней Азии, заключено соглашение о сотрудничестве ДСМР с Всемирной исламской лигой. Мы обсуждаем проблемы культуры, прав верующих, проводим профилактику ксенофобии, исламофобии, дискриминации по признакам религиозной или национальной принадлежности", - отметил муфтий.Кроме того, он отметил высокий уровень государственно-религиозных отношений в России. "Сегодня в РФ государственно-религиозные отношения находятся на таком высоком уровне, что сложились прочные традиции диалога и сотрудничества институтов власти с традиционными религиями. Отрадно, что линия, проводимая руководством нашей страны, способствует укреплению единства граждан, помогает сохранять национальную самобытность, традиции и культуру народов России", - сказал муфтий.

https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html

https://ria.ru/20240516/blyuda-1946412559.html

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