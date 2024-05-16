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ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" в результате активных действий продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение подразделениям "Кракена" и "Иностранного... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:42
2024-05-16T13:42
2024-05-16T13:42
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" в результате активных действий продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение подразделениям "Кракена" и "Иностранного легиона", отразила две атаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области, потери Украины составили до 205 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 205 военных и три танка в Харьковской области
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Группировка войск "Север" в результате активных действий продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение подразделениям "Кракена" и "Иностранного легиона", отразила две атаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области, потери Украины составили до 205 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в Минобороны.