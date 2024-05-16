https://ria.ru/20240516/svo-1946407692.html

ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024

ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" в результате активных действий продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение подразделениям "Кракена" и "Иностранного... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:42

2024-05-16T13:42

2024-05-16T13:42

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" в результате активных действий продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение подразделениям "Кракена" и "Иностранного легиона", отразила две атаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области, потери Украины составили до 205 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)