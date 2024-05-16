https://ria.ru/20240516/svo-1946404965.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.05.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
2024-05-16T15:51
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
красный лиман
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-мм гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_332a1e1a61b37e85511d8a76021aa406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, красный лиман, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
МО: подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю