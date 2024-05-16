https://ria.ru/20240516/svo-1946404965.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.05.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:19

2024-05-16T13:19

2024-05-16T15:51

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

красный лиман

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-мм гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

красный лиман

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, красный лиман, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)