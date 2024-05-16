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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 16.05.2024 (обновлено: 15:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/svo-1946404965.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.05.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:19
2024-05-16T15:51
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
красный лиман
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-мм гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
красный лиман
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, красный лиман, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

МО: подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 40 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-мм гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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