https://ria.ru/20240516/suverenitet-1946395894.html

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:54

2024-05-16T12:54

2024-05-16T12:54

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россия

китай

сирия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими гражданами этих стран", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html

россия

китай

сирия

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2024

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в мире, россия, китай, сирия, ливия