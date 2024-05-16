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Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 16.05.2024
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12:54 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/suverenitet-1946395894.html
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:54
2024-05-16T12:54
в мире
россия
китай
сирия
ливия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими гражданами этих стран", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, сирия, ливия
В мире, Россия, Китай, Сирия, Ливия

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими гражданами этих стран", - говорится в заявлении.
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