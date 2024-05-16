https://ria.ru/20240516/suverenitet-1946395894.html
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:54
2024-05-16T12:54
2024-05-16T12:54
в мире
россия
китай
сирия
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733667102_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_1a454280cdf9d06eaa08ec1edf69f3ce.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими гражданами этих стран", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html
россия
китай
сирия
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733667102_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d98a3fa4ac875be98a1166a0bd0c1111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сирия, ливия
В мире, Россия, Китай, Сирия, Ливия
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса урегулирования.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и Ливии, содействуют продвижению процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими гражданами этих стран", - говорится в заявлении.