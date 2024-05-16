https://ria.ru/20240516/stroitelstvo-1946520805.html

Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедове

Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедове - РИА Новости, 16.05.2024

Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ЖК "Домодедово парк", чтобы проверить ход строительства второго блока школы, работы на объекте ведутся в рамках... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:29

2024-05-16T19:29

2024-05-16T19:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

татьяна голикова

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ЖК "Домодедово парк", чтобы проверить ход строительства второго блока школы, работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По плану в ЖК "Домодедово парк" должна была быть введена большая школа на 1,1 тысячи мест, но инвестор смог построить только первый блок на 275 учащихся, открывшийся в 2020 году. Поэтому строительство второго блока область взяла на себя. "Мы приехали в Домодедово, чтобы проинспектировать новую школу. Ее очень ждут жители, так как ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджет. Строители обещают сдать ее к 1 сентября. Качество жизни складывается из семьи и того, что ребенка окружает. Я думаю, что в такой школе детям будет комфортно", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Школа в ЖК "Домодедово Парк" была в числе 20, старт строительству которых в мае 2022 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Учебное заведение входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В. Д. Преснова. На сегодняшний день там учится около 1,8 тысячи человек, а в новом учебном году их количество может увеличиться до 2 тысяч. Некоторым ребятам из ЖК "Домодедово парк" приходится ездить на автобусах в деревню Павловское. Ввод нового корпуса на 825 мест позволит разгрузить действующие и сократить время в пути до учебы. Кроме того, появится возможность для проведения дополнительных занятий. В планах открыть в школе космический, лингвистический и ИТ-классы. Ребята смогут изучать китайский и английский языки и посещать различные спортивные секции. "Мы стараемся делать в Подмосковье школы полного дня. Это предполагает в том числе, что тебе не нужно куда-то ехать на автобусе, чтобы английский подучить, в баскетбол поиграть или на гитаре. Для этого инвестируем в строительство и ремонт образовательных учреждений значительные средства", - отметил губернатор. В новом корпусе помимо учебных классов появятся два спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая на 413 ребят, библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зона. На территории обустроят стадион, площадки для волейбола и баскетбола, а также детские игровые площадки.

https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946478175.html

https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946447303.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, татьяна голикова