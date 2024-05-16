https://ria.ru/20240516/streptokokk-1946341150.html
Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии
Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии - РИА Новости, 16.05.2024
Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии
Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:15
2024-05-16T10:15
2024-05-16T10:15
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на предпосылки развития негативного сценария для россиян, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", - говорится в сообщении. Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, пояснили в пресс-службе. Данный факт может быть связан с действием сезонных факторов – для стрептококковой инфекции характерен подъём заболеваемости в весенний период, уточнили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, подчеркнули в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, япония, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Япония, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии
Роспотребнадзор: оснований для развития негативного сценария для россиян нет
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на предпосылки развития негативного сценария для россиян, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", - говорится в сообщении.
Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, пояснили в пресс-службе. Данный факт может быть связан с действием сезонных факторов – для стрептококковой инфекции характерен подъём заболеваемости в весенний период, уточнили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, подчеркнули в пресс-службе.