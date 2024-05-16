https://ria.ru/20240516/streptokokk-1946341150.html

Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии

Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии - РИА Новости, 16.05.2024

Роспотребнадзор оценил темпы распространения стрептококка в Японии

Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:15

2024-05-16T10:15

2024-05-16T10:15

общество

здоровье - общество

япония

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на предпосылки развития негативного сценария для россиян, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", - говорится в сообщении. Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, пояснили в пресс-службе. Данный факт может быть связан с действием сезонных факторов – для стрептококковой инфекции характерен подъём заболеваемости в весенний период, уточнили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946071019.html

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общество, здоровье - общество, япония, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)