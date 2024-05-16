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ВСУ признали, что российская армия стала только сильнее за время СВО
ВСУ признали, что российская армия стала только сильнее за время СВО - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ признали, что российская армия стала только сильнее за время СВО
Украинские военнослужащие признают силу российской армии и считают, что за два года спецоперации она стала лишь сильнее, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:52
2024-05-16T21:52
2024-05-16T21:52
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военнослужащие признают силу российской армии и считают, что за два года спецоперации она стала лишь сильнее, сообщает газета Wall Street Journal. "У России сильная армия. И два года конфликта, тем не менее, сделали ее еще сильнее", - приводит издание слова сержанта 57-й механизированной бригады ВСУ Андрея Щербины. По его словам, Украина физически не способна противостоять российскому военно-промышленному комплексу. Как отмечает Wall Street Journal, украинские военнослужащие называют российские планирующие авиабомбы оружием, значительно повлиявшим на ход конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВСУ признали, что российская армия стала только сильнее за время СВО
WSJ: украинские военные признали силу российской армии и считают ее сильнее