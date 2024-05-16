https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946515785.html

Спецоперация, 16 мая: Россия и Китай против эскалации украинского кризиса

Спецоперация, 16 мая: Россия и Китай против эскалации украинского кризиса - РИА Новости, 16.05.2024

Спецоперация, 16 мая: Россия и Китай против эскалации украинского кризиса

Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, российские войска в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:09

2024-05-16T19:09

2024-05-16T19:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

китай

владимир путин

дмитрий песков

сергей шойгу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, российские войска в Харьковской области продвинулись в глубину обороны противника, ПВО сбила пять ракет ATACMS над Крымом. ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области Российские подразделения группировки "Север" в результате активных действий в Харьковской области продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что нанесено поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" (сформировано в марте 2022 года запрещенной в России террористической организацией "Азов" совместно с главным управлением разведки минобороны Украины) и "Иностранного легиона", украинские войска потеряли до 205 человек и три танка на этом направлении. Всего украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях до 1380 человек. Российским ударом уничтожен украинский склад хранения безэкипажных катеров, за сутки сбиты три украинских МиГ-29. ПВО сбила 5 ракет ATACMS над Крымом и "Точку-У" над Белгородской областью Дежурные средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России. Также ПВО ночью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету "Точка-У" и один дрон над Белгородской областью, шесть БПЛА над Крымом, один над Брянской, один над Калужской и еще два над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ. Россия и КНР призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как формы решения. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами был опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении. Также РФ и Китай отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Путин поблагодарил Китай за инициативы по урегулированию украинского кризиса Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, отметил президент России Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай считают политическое урегулирование украинского кризиса правильным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве импонирует видение Китая по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине, Россия приветствует любые мирные инициативы. Он отметил, что обсуждение украинской тематики в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина является "только началом разговора", добавив, что "предстоит очень напряженная дискуссия". Кроме того, Песков напомнил, что Киев сейчас юридически исключает для себя возможности переговоров. "Процесс это длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", - резюмировал Песков. В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в Крым Морская авиация ВМФ России уничтожила в западной части Черного моря 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого мая около 14.00 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении. Позднее в ведомстве добавили, что морская авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма. Шойгу заявил, что на новом посту его главной задачей остается СВОСекретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его главной задачей остается спецоперация. "Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", - сказал Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также заявил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации, это очевидно, и оно идет "неплохо". По словам Шойгу, созданы определенные резервы "по людям, и по технике, и по боеприпасам" для дальнейшего наступления. ФСБ предотвратила теракт в Крыму, где двое агентов Украины планировали взрыв на ж/д Предотвращен теракт в Крыму, где задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге, сообщил ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что в октябре 2023 года мужчина через мессенджер был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они "фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса" в Крыму. По данным спецслужбы, в апреле по предоставленным куратором координатам они изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Подчеркивается, что в момент совершения преступления их задержали. Украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать. Возбуждено уголовное тело по статьям о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время фигуранты дела арестованы, они сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг любые планы по урегулированию конфликта, кроме украинского. "Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине - ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Российские войска уже на подступах к Липцам Харьковской области, заявил Ганчев Российские войска уже на подступах к селу Липцы Харьковской области, начинается работа по его освобождению, работает артиллерия и авиация, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, российские войска уверено двигаются вперед. "Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее, населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", - сказал Ганчев.

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россия, украина, китай, владимир путин, дмитрий песков, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины