Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией
Синьхуа: Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией
Си Цзиньпинь. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и работать над защитой справедливости и мира во всем мире, передает китайское информагентство Синьхуа.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
"Китай намерен работать с Россией и другими странами над укреплением солидарности и сотрудничества, регулированием глобального управления в правильном направлении, совместной защитой международной честности и справедливости, а также над продвижением мира во всем мире и всеобщего развития", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь Путин заявил, что Россия намерена улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга по продвижению международной справедливости, а также работать над достижением более равноправного и многополярного мира, передает Синьхуа.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов.
"Я готов оставаться в тесном контакте с президентом Путиным и совместно работать над направлением развития отношений между Китаем и Россией в верном направлении, ведением всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху для достижения устойчивого прогресса… и внесением вклада в мировую безопасность и стабильность", - приводит агентство слова Си Цзиньпина.