Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 16.05.2024 (обновлено: 21:26 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946540911.html
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:25
2024-05-16T21:26
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и работать над защитой справедливости и мира во всем мире, передает китайское информагентство Синьхуа. Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине. "Китай намерен работать с Россией и другими странами над укреплением солидарности и сотрудничества, регулированием глобального управления в правильном направлении, совместной защитой международной честности и справедливости, а также над продвижением мира во всем мире и всеобщего развития", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь Путин заявил, что Россия намерена улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга по продвижению международной справедливости, а также работать над достижением более равноправного и многополярного мира, передает Синьхуа. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов. "Я готов оставаться в тесном контакте с президентом Путиным и совместно работать над направлением развития отношений между Китаем и Россией в верном направлении, ведением всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху для достижения устойчивого прогресса… и внесением вклада в мировую безопасность и стабильность", - приводит агентство слова Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией

Синьхуа: Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Алексей НикольскийСи Цзиньпинь
Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и работать над защитой справедливости и мира во всем мире, передает китайское информагентство Синьхуа.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном
Вчера, 07:31
"Китай намерен работать с Россией и другими странами над укреплением солидарности и сотрудничества, регулированием глобального управления в правильном направлении, совместной защитой международной честности и справедливости, а также над продвижением мира во всем мире и всеобщего развития", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь Путин заявил, что Россия намерена улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга по продвижению международной справедливости, а также работать над достижением более равноправного и многополярного мира, передает Синьхуа.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов.
"Я готов оставаться в тесном контакте с президентом Путиным и совместно работать над направлением развития отношений между Китаем и Россией в верном направлении, ведением всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху для достижения устойчивого прогресса… и внесением вклада в мировую безопасность и стабильность", - приводит агентство слова Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины
Вчера, 18:44
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала