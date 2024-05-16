https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946540911.html

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.05.2024

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:25

2024-05-16T21:25

2024-05-16T21:26

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пекин

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с РФ и работать над защитой справедливости и мира во всем мире, передает китайское информагентство Синьхуа. Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине. "Китай намерен работать с Россией и другими странами над укреплением солидарности и сотрудничества, регулированием глобального управления в правильном направлении, совместной защитой международной честности и справедливости, а также над продвижением мира во всем мире и всеобщего развития", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь Путин заявил, что Россия намерена улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга по продвижению международной справедливости, а также работать над достижением более равноправного и многополярного мира, передает Синьхуа. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов. "Я готов оставаться в тесном контакте с президентом Путиным и совместно работать над направлением развития отношений между Китаем и Россией в верном направлении, ведением всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху для достижения устойчивого прогресса… и внесением вклада в мировую безопасность и стабильность", - приводит агентство слова Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

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китай

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в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин