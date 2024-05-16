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Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 16.05.2024
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Липецкая область
 
17:49 16.05.2024
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Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 16.05.2024
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
В четверг в городе Елец было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Липецкого областного Совета депутатов с Государственным Советом Республики... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:49
2024-05-16T17:49
липецкая область
елец
республика крым
рязанская область
владимир константинов
рязанская областная дума
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В четверг в городе Елец было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Липецкого областного Совета депутатов с Государственным Советом Республики Крым и Рязанской областной Думой, сообщает пресс-служба липецкого парламента. Свои подписи под документом поставили руководители законодательных ветвей власти – Владимир Сериков, Владимир Константинов и Аркадий Фомин. "Для нашего региона это соглашение – начало долгого взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в развитии парламентаризма в нашей стране. У Рязани и Крыма есть, чему поучиться. Наши соседи создали прекрасный инвестиционный климат для развития малого и среднего предпринимательства. 30% ВВП Рязанской области составляют отчисления от субъектов МСП. Нам интересно посмотреть, какие законодательные практики способствовали такому хорошему показателю", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого облсовета Владимира Серикова. Он отметил, что подписание соглашения с парламентом Крыма - историческое событие. "Роль его спикера Владимира Андреевича Константинова в событиях Русской весны сложно переоценить, как и быструю интеграцию нового субъекта Федерации в российское правовое поле. Будем учиться друг у друга, помогать и развиваться вместе", - добавил Сериков. Договор о сотрудничестве был подписан в Музее воинской славы Ельца. Гости сначала посмотрели экспозицию, познакомились с военной историей одного из древнейших русских городов. "Очень ценно, что сегодняшнее соглашение мы подписываем в городе с такой богатой историей. Для крымчан важно познание России, от которой мы были оторваны на некоторое время. И такое горизонтальное сшивание регионов просто необходимо", - отметил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, Крым будет обмениваться опытом с Липецкой областью в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях, реализовывать совместные экономические проекты, взаимодействовать в законодательной сфере. "Владимир Сериков – самый молодой председатель законодательного собрания региона в нашей стране. Появление таких перспективных политиков способствует развитию отечественного парламентаризма", - выразил уверенность Константинов. У Липецкой и Рязанской областей – общая граница, сложившиеся исторические, культурные, экономические связи. "Нам интересно совместно поработать над созданием законодательной базы по развитию беспилотной авиации, особенно в АПК. Думаю, взаимодействие в этой сфере пойдет на пользу всем. Наша главная задача – развивать наши территории, нашу Родину, создавать наиболее комфортные условия жизни нашим жителям", - отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. После торжественного подписания соглашения участники церемонии совершили экскурсию по Ельцу, побывали в храмах и музеях культурной столицы Липецкой области.
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елец, республика крым, рязанская область, владимир константинов, рязанская областная дума
Липецкая область, Елец, Республика Крым, Рязанская область, Владимир Константинов, Рязанская областная Дума

Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать

© Фото : Липецкий областной Совет депутатовПарламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Липецкий областной Совет депутатов
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В четверг в городе Елец было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Липецкого областного Совета депутатов с Государственным Советом Республики Крым и Рязанской областной Думой, сообщает пресс-служба липецкого парламента.
Свои подписи под документом поставили руководители законодательных ветвей власти – Владимир Сериков, Владимир Константинов и Аркадий Фомин.
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"Для нашего региона это соглашение – начало долгого взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в развитии парламентаризма в нашей стране. У Рязани и Крыма есть, чему поучиться. Наши соседи создали прекрасный инвестиционный климат для развития малого и среднего предпринимательства. 30% ВВП Рязанской области составляют отчисления от субъектов МСП. Нам интересно посмотреть, какие законодательные практики способствовали такому хорошему показателю", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого облсовета Владимира Серикова.
Он отметил, что подписание соглашения с парламентом Крыма - историческое событие.
"Роль его спикера Владимира Андреевича Константинова в событиях Русской весны сложно переоценить, как и быструю интеграцию нового субъекта Федерации в российское правовое поле. Будем учиться друг у друга, помогать и развиваться вместе", - добавил Сериков.
Договор о сотрудничестве был подписан в Музее воинской славы Ельца. Гости сначала посмотрели экспозицию, познакомились с военной историей одного из древнейших русских городов.
"Очень ценно, что сегодняшнее соглашение мы подписываем в городе с такой богатой историей. Для крымчан важно познание России, от которой мы были оторваны на некоторое время. И такое горизонтальное сшивание регионов просто необходимо", - отметил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
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По его словам, Крым будет обмениваться опытом с Липецкой областью в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях, реализовывать совместные экономические проекты, взаимодействовать в законодательной сфере.
"Владимир Сериков – самый молодой председатель законодательного собрания региона в нашей стране. Появление таких перспективных политиков способствует развитию отечественного парламентаризма", - выразил уверенность Константинов.
У Липецкой и Рязанской областей – общая граница, сложившиеся исторические, культурные, экономические связи.
"Нам интересно совместно поработать над созданием законодательной базы по развитию беспилотной авиации, особенно в АПК. Думаю, взаимодействие в этой сфере пойдет на пользу всем. Наша главная задача – развивать наши территории, нашу Родину, создавать наиболее комфортные условия жизни нашим жителям", - отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
После торжественного подписания соглашения участники церемонии совершили экскурсию по Ельцу, побывали в храмах и музеях культурной столицы Липецкой области.
 
Липецкая областьЕлецРеспублика КрымРязанская областьВладимир КонстантиновРязанская областная Дума
 
 
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