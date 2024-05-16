https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946492384.html

Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать

Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 16.05.2024

Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать

В четверг в городе Елец было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Липецкого областного Совета депутатов с Государственным Советом Республики... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:49

2024-05-16T17:49

2024-05-16T17:49

липецкая область

елец

республика крым

рязанская область

владимир константинов

рязанская областная дума

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В четверг в городе Елец было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Липецкого областного Совета депутатов с Государственным Советом Республики Крым и Рязанской областной Думой, сообщает пресс-служба липецкого парламента. Свои подписи под документом поставили руководители законодательных ветвей власти – Владимир Сериков, Владимир Константинов и Аркадий Фомин. "Для нашего региона это соглашение – начало долгого взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в развитии парламентаризма в нашей стране. У Рязани и Крыма есть, чему поучиться. Наши соседи создали прекрасный инвестиционный климат для развития малого и среднего предпринимательства. 30% ВВП Рязанской области составляют отчисления от субъектов МСП. Нам интересно посмотреть, какие законодательные практики способствовали такому хорошему показателю", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого облсовета Владимира Серикова. Он отметил, что подписание соглашения с парламентом Крыма - историческое событие. "Роль его спикера Владимира Андреевича Константинова в событиях Русской весны сложно переоценить, как и быструю интеграцию нового субъекта Федерации в российское правовое поле. Будем учиться друг у друга, помогать и развиваться вместе", - добавил Сериков. Договор о сотрудничестве был подписан в Музее воинской славы Ельца. Гости сначала посмотрели экспозицию, познакомились с военной историей одного из древнейших русских городов. "Очень ценно, что сегодняшнее соглашение мы подписываем в городе с такой богатой историей. Для крымчан важно познание России, от которой мы были оторваны на некоторое время. И такое горизонтальное сшивание регионов просто необходимо", - отметил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, Крым будет обмениваться опытом с Липецкой областью в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях, реализовывать совместные экономические проекты, взаимодействовать в законодательной сфере. "Владимир Сериков – самый молодой председатель законодательного собрания региона в нашей стране. Появление таких перспективных политиков способствует развитию отечественного парламентаризма", - выразил уверенность Константинов. У Липецкой и Рязанской областей – общая граница, сложившиеся исторические, культурные, экономические связи. "Нам интересно совместно поработать над созданием законодательной базы по развитию беспилотной авиации, особенно в АПК. Думаю, взаимодействие в этой сфере пойдет на пользу всем. Наша главная задача – развивать наши территории, нашу Родину, создавать наиболее комфортные условия жизни нашим жителям", - отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. После торжественного подписания соглашения участники церемонии совершили экскурсию по Ельцу, побывали в храмах и музеях культурной столицы Липецкой области.

https://ria.ru/20240516/razvitie-1946489221.html

https://ria.ru/20240515/selkhozkooperativy-1946207085.html

елец

республика крым

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, республика крым, рязанская область, владимир константинов, рязанская областная дума