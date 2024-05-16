https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946441439.html

Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах

Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах - РИА Новости, 16.05.2024

Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах

Архангельская область, руководство которой находится с рабочим визитом в Китае, будет развивать сотрудничество с этой страной в градостроительстве, логистике,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:16

2024-05-16T15:16

2024-05-16T15:16

архангельская область

архангельск

далянь

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая – РИА Новости. Архангельская область, руководство которой находится с рабочим визитом в Китае, будет развивать сотрудничество с этой страной в градостроительстве, логистике, торговле, культуре, образовании и других сферах, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Представители региона во главе с губернатором Александром Цыбульским посещают КНР с деловой и предпринимательской миссией для выстраивания торгово-экономических и гуманитарных связей. Мэр города Далянь Чэнь Шаован подчеркнул, что китайская сторона планирует выйти на новый уровень взаимодействия с регионом в сфере логистики и судостроения, культуры и образования, других направлений. "Далянь тесно сотрудничает с Россией: товарооборот составляет практически 65% – порядка 200 российских предприятий развивают свой бизнес в Даляне... Мы планируем и дальше развивать взаимодействие с Россией и особенно с северными регионами", - отметил Шаован, слова которого приводятся в сообщении. Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что согласно меморандуму, города Архангельск и Далянь провинции Ляонин начинают развивать отношения дружбы и сотрудничества в части торговли, экономики, культуры, образования, спорта, молодежной политики и по другим направлениям. "Подписанный меморандум между городами Далянь и Архангельск в сфере торговли, экономики, культуры и спорта дает старт дальнейшим дружеским связям… Между Далянем и Архангельском уже много общего: это крупные в своих странах морские порты, центры рыбной промышленности, культуры и образования", - сказал Морев. Он добавил, что Архангельскую область и КНР связывает сотрудничество в сфере строительства судов, логистики, образования и науки. Власти российского региона уверены, что дружеские обмены студентами, преподавателями, представителями культуры и образования будут содействовать укреплению двусторонних связей. В четверг делегация посетила Даляньский выставочный центр градостроительства. По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, опыт Китая в градостроительстве может быть учтен Архангельской областью и при возведении кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в областном центре в рамках реализации президентского национального проекта "Наука и университеты". В частности, в кампусе одну из площадок можно будет использовать для создания интерактивного экскурса. Как сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, по итогам приема и ряда встреч уже принято решение о визите делегации Даляня в Архангельскую область с учетом того, что подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Архангельской областью и городом Далянь. "Коллеги настолько интересуются вопросами взаимодействия между органами власти и бизнес-структурами, что в начале июня готовы посетить Архангельск, чтобы ознакомиться с нашими направлениями работы в этой части", - отметил Алсуфьев. По его словам, интересуют китайскую сторону лесопереработка, рыбодобыча и рыбопереработка, взаимодействие в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры.

https://ria.ru/20240508/reysy-1944748837.html

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942726914.html

архангельск

далянь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, далянь, александр цыбульский