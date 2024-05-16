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Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах - РИА Новости, 16.05.2024
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Архангельская область
Архангельская область
 
15:16 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946441439.html
Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах
Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах - РИА Новости, 16.05.2024
Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах
Архангельская область, руководство которой находится с рабочим визитом в Китае, будет развивать сотрудничество с этой страной в градостроительстве, логистике,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:16
2024-05-16T15:16
архангельская область
архангельск
далянь
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая – РИА Новости. Архангельская область, руководство которой находится с рабочим визитом в Китае, будет развивать сотрудничество с этой страной в градостроительстве, логистике, торговле, культуре, образовании и других сферах, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Представители региона во главе с губернатором Александром Цыбульским посещают КНР с деловой и предпринимательской миссией для выстраивания торгово-экономических и гуманитарных связей. Мэр города Далянь Чэнь Шаован подчеркнул, что китайская сторона планирует выйти на новый уровень взаимодействия с регионом в сфере логистики и судостроения, культуры и образования, других направлений. "Далянь тесно сотрудничает с Россией: товарооборот составляет практически 65% – порядка 200 российских предприятий развивают свой бизнес в Даляне... Мы планируем и дальше развивать взаимодействие с Россией и особенно с северными регионами", - отметил Шаован, слова которого приводятся в сообщении. Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что согласно меморандуму, города Архангельск и Далянь провинции Ляонин начинают развивать отношения дружбы и сотрудничества в части торговли, экономики, культуры, образования, спорта, молодежной политики и по другим направлениям. "Подписанный меморандум между городами Далянь и Архангельск в сфере торговли, экономики, культуры и спорта дает старт дальнейшим дружеским связям… Между Далянем и Архангельском уже много общего: это крупные в своих странах морские порты, центры рыбной промышленности, культуры и образования", - сказал Морев. Он добавил, что Архангельскую область и КНР связывает сотрудничество в сфере строительства судов, логистики, образования и науки. Власти российского региона уверены, что дружеские обмены студентами, преподавателями, представителями культуры и образования будут содействовать укреплению двусторонних связей. В четверг делегация посетила Даляньский выставочный центр градостроительства. По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, опыт Китая в градостроительстве может быть учтен Архангельской областью и при возведении кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в областном центре в рамках реализации президентского национального проекта "Наука и университеты". В частности, в кампусе одну из площадок можно будет использовать для создания интерактивного экскурса. Как сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, по итогам приема и ряда встреч уже принято решение о визите делегации Даляня в Архангельскую область с учетом того, что подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Архангельской областью и городом Далянь. "Коллеги настолько интересуются вопросами взаимодействия между органами власти и бизнес-структурами, что в начале июня готовы посетить Архангельск, чтобы ознакомиться с нашими направлениями работы в этой части", - отметил Алсуфьев. По его словам, интересуют китайскую сторону лесопереработка, рыбодобыча и рыбопереработка, взаимодействие в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры.
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архангельск, далянь, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Далянь, Александр Цыбульский

Архангельская область развивает сотрудничество с КНР в разных сферах

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Александра КонычеваПредставители правительства Архангельской области во время делового визита в КНР
Представители правительства Архангельской области во время делового визита в КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Александра Конычева
Представители правительства Архангельской области во время делового визита в КНР
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая – РИА Новости. Архангельская область, руководство которой находится с рабочим визитом в Китае, будет развивать сотрудничество с этой страной в градостроительстве, логистике, торговле, культуре, образовании и других сферах, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Представители региона во главе с губернатором Александром Цыбульским посещают КНР с деловой и предпринимательской миссией для выстраивания торгово-экономических и гуманитарных связей. Мэр города Далянь Чэнь Шаован подчеркнул, что китайская сторона планирует выйти на новый уровень взаимодействия с регионом в сфере логистики и судостроения, культуры и образования, других направлений.
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"Далянь тесно сотрудничает с Россией: товарооборот составляет практически 65% – порядка 200 российских предприятий развивают свой бизнес в Даляне... Мы планируем и дальше развивать взаимодействие с Россией и особенно с северными регионами", - отметил Шаован, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что согласно меморандуму, города Архангельск и Далянь провинции Ляонин начинают развивать отношения дружбы и сотрудничества в части торговли, экономики, культуры, образования, спорта, молодежной политики и по другим направлениям.
"Подписанный меморандум между городами Далянь и Архангельск в сфере торговли, экономики, культуры и спорта дает старт дальнейшим дружеским связям… Между Далянем и Архангельском уже много общего: это крупные в своих странах морские порты, центры рыбной промышленности, культуры и образования", - сказал Морев.
Он добавил, что Архангельскую область и КНР связывает сотрудничество в сфере строительства судов, логистики, образования и науки. Власти российского региона уверены, что дружеские обмены студентами, преподавателями, представителями культуры и образования будут содействовать укреплению двусторонних связей.
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В четверг делегация посетила Даляньский выставочный центр градостроительства. По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, опыт Китая в градостроительстве может быть учтен Архангельской областью и при возведении кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в областном центре в рамках реализации президентского национального проекта "Наука и университеты". В частности, в кампусе одну из площадок можно будет использовать для создания интерактивного экскурса.
Как сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, по итогам приема и ряда встреч уже принято решение о визите делегации Даляня в Архангельскую область с учетом того, что подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Архангельской областью и городом Далянь.
"Коллеги настолько интересуются вопросами взаимодействия между органами власти и бизнес-структурами, что в начале июня готовы посетить Архангельск, чтобы ознакомиться с нашими направлениями работы в этой части", - отметил Алсуфьев.
По его словам, интересуют китайскую сторону лесопереработка, рыбодобыча и рыбопереработка, взаимодействие в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры.
 
Архангельская областьАрхангельскДаляньАлександр Цыбульский
 
 
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