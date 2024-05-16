https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946432490.html

Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве

Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.05.2024

Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве

Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:54

2024-05-16T14:54

2024-05-16T14:54

томская область

владимир мазур

сергей когогин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946432461_0:133:1771:1129_1920x0_80_0_0_d291379aebcb1fd9a3f1ae7b64307f8e.jpg

ТОМСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" в столице Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация Томской области. "Сотрудничество томских ученых и производственников с лидером российского автомобилестроения будет взаимовыгодным и результативным. Следующим этапом нашего сотрудничества станет разработка "дорожной карты" с конкретными проектами, технологиями и продукцией", - сказал Владимир Мазур на подписании соглашения. Глава Томской области уточнил, что ключевыми направлениями взаимодействия региона и автомобильного гиганта определены промышленность и инновации. Участники соглашения намерены совместно осваивать новые технологии для двигателестроения, трансмиссий и других механических компонентов; томские производители готовы поставлять "Камазу" пластиковые детали для интерьера кабин и кузовов; электронику и электрические компоненты для систем управления и оборудования автомобилей; химические материалы и краски для окраски кузовов и деталей. Владимир Мазур добавил, что также прорабатывает с руководством "Камаза" поставку автомобилей для томского высокотехнологичного бизнеса и создания на их базе современных комплексов связи. Ответственным за реализацию соглашения от Томской области глава региона назначил заместителя Василия Потемкина.

https://ria.ru/20240412/zavod-1939496954.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир мазур, сергей когогин