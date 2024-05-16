https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946432490.html
Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве
Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.05.2024
Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве
Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:54
2024-05-16T14:54
2024-05-16T14:54
томская область
владимир мазур
сергей когогин
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ТОМСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" в столице Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация Томской области. "Сотрудничество томских ученых и производственников с лидером российского автомобилестроения будет взаимовыгодным и результативным. Следующим этапом нашего сотрудничества станет разработка "дорожной карты" с конкретными проектами, технологиями и продукцией", - сказал Владимир Мазур на подписании соглашения. Глава Томской области уточнил, что ключевыми направлениями взаимодействия региона и автомобильного гиганта определены промышленность и инновации. Участники соглашения намерены совместно осваивать новые технологии для двигателестроения, трансмиссий и других механических компонентов; томские производители готовы поставлять "Камазу" пластиковые детали для интерьера кабин и кузовов; электронику и электрические компоненты для систем управления и оборудования автомобилей; химические материалы и краски для окраски кузовов и деталей. Владимир Мазур добавил, что также прорабатывает с руководством "Камаза" поставку автомобилей для томского высокотехнологичного бизнеса и создания на их базе современных комплексов связи. Ответственным за реализацию соглашения от Томской области глава региона назначил заместителя Василия Потемкина.
https://ria.ru/20240412/zavod-1939496954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, сергей когогин
Томская область, Владимир Мазур, Сергей Когогин
ТОМСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" в столице Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация Томской области.
"Сотрудничество томских ученых и производственников с лидером российского автомобилестроения будет взаимовыгодным и результативным. Следующим этапом нашего сотрудничества станет разработка "дорожной карты" с конкретными проектами, технологиями и продукцией", - сказал Владимир Мазур на подписании соглашения.
Глава Томской области уточнил, что ключевыми направлениями взаимодействия региона и автомобильного гиганта определены промышленность и инновации. Участники соглашения намерены совместно осваивать новые технологии для двигателестроения, трансмиссий и других механических компонентов; томские производители готовы поставлять "Камазу" пластиковые детали для интерьера кабин и кузовов; электронику и электрические компоненты для систем управления и оборудования автомобилей; химические материалы и краски для окраски кузовов и деталей.
Владимир Мазур добавил, что также прорабатывает с руководством "Камаза
" поставку автомобилей для томского высокотехнологичного бизнеса и создания на их базе современных комплексов связи.
Ответственным за реализацию соглашения от Томской области глава региона назначил заместителя Василия Потемкина.