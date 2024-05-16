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Россия и Китай будут развивать сотрудничество в машиностроении - РИА Новости, 16.05.2024
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14:33 16.05.2024
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Россия и Китай будут развивать сотрудничество в машиностроении
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в машиностроении - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в машиностроении
РФ и Китай намерены развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении и электронной промышленности. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:33
2024-05-16T14:33
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении и электронной промышленности. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. выводить на новый уровень сотрудничество... в области гражданского авиастроения, судостроения, автомобилестроения, станкостроения, электронной промышленности", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240514/elektromobili-1945991144.html
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китай
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в машиностроении

Россия и КНР будут развивать сотрудничество в гражданской авиации и судостроении

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении и электронной промышленности.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Договорились:.. выводить на новый уровень сотрудничество... в области гражданского авиастроения, судостроения, автомобилестроения, станкостроения, электронной промышленности", - сказано в заявлении.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
14 мая, 19:59
 
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