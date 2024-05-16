https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946348641.html

"Роскосмос" не исключил сотрудничества с США по программе РОС

"Роскосмос" не исключил сотрудничества с США по программе РОС - РИА Новости, 16.05.2024

"Роскосмос" не исключил сотрудничества с США по программе РОС

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов не исключил, что наступит время, когда с США можно будет сотрудничать в том числе по программе... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:43

2024-05-16T10:43

2024-05-16T10:43

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов не исключил, что наступит время, когда с США можно будет сотрудничать в том числе по программе Российской орбитальной станции (РОС). "В России принято решение о полномасштабном развёртывании работ по Российской орбитальной станции... Мы приглашаем все дружественные страны участвовать", - сказал Борисов. При этом, отметил он в ответ на вопрос РИА Новости, российская сторона приглашает к сотрудничеству по РОС еще и США. "Приглашаем, пожалуйста... Всегда, вы знаете, потепление международной обстановки... начиналось в космосе. Поэтому мы не закрываем двери", - указал Борисов. Ожидается, что первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029 году к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершён первый этап создания РОС. Далее начнётся второй этап строительства станции на орбите, в ходе которого её до 2032 года оснастят целевыми модулями, в том числе и таким, который сможет отстыковываться и свободно летать вокруг станции.

https://ria.ru/20240503/gosdep-1943777165.html

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космос - риа наука, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, в мире