https://ria.ru/20240516/soroka-1946438938.html

Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку

Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку - РИА Новости, 16.05.2024

Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку

Уполномоченной по правам человека в Луганской Народной Республике назначена Анна Сорока, сообщает парламент региона. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:05

анна сорока

леонид пасечник

луганская народная республика

политика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уполномоченной по правам человека в Луганской Народной Республике назначена Анна Сорока, сообщает парламент региона. В четверг его высший законодательный орган рассмотрел проект постановления "О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике". "Рассмотрев представленную Главой ЛНР Леонидом Пасечником кандидатуру, по результатам тайного голосования Парламент республики постановил назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Сороку Анну Борисовну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240325/poezd-1935673676.html

луганская народная республика

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анна сорока, леонид пасечник, луганская народная республика, политика