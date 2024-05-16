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Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку - РИА Новости, 16.05.2024
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15:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/soroka-1946438938.html
Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку
Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку - РИА Новости, 16.05.2024
Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку
Уполномоченной по правам человека в Луганской Народной Республике назначена Анна Сорока, сообщает парламент региона. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:05
2024-05-16T15:05
анна сорока
леонид пасечник
луганская народная республика
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уполномоченной по правам человека в Луганской Народной Республике назначена Анна Сорока, сообщает парламент региона. В четверг его высший законодательный орган рассмотрел проект постановления "О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике". "Рассмотрев представленную Главой ЛНР Леонидом Пасечником кандидатуру, по результатам тайного голосования Парламент республики постановил назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Сороку Анну Борисовну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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анна сорока, леонид пасечник, луганская народная республика, политика
Анна Сорока, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Политика
Уполномоченной по правам человека в ЛНР назначили Анну Сороку

Парламент ЛНР назначил Анну Сороку уполномоченной по правам человека в регионе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Сорока
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Сорока. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уполномоченной по правам человека в Луганской Народной Республике назначена Анна Сорока, сообщает парламент региона.
В четверг его высший законодательный орган рассмотрел проект постановления "О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике".
"Рассмотрев представленную Главой ЛНР Леонидом Пасечником кандидатуру, по результатам тайного голосования Парламент республики постановил назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Сороку Анну Борисовну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Анна СорокаЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаПолитика
 
 
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