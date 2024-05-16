https://ria.ru/20240516/sobyanin-1946450564.html

В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству

В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024

В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству

В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:33

2024-05-16T15:33

2024-05-16T15:49

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В планах на ближайшие годы - благоустроить 3,5 тысячи улиц… Запустим четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее", - написал Собянин. Он отметил, что гранты будут даваться за внедрение разработок из Перечня инновационной продукции, оформление нежилых объектов, дизайнерские проекты для городского пространства и сезонное оформление объектов торговли. Размеры грантов будут составлять до пяти миллионов рублей. "Работаем над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным. И одну из ключевых ролей в этом отдаём столичному бизнесу", - добавил мэр.

https://realty.ria.ru/20240516/moskva-1946337010.html

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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, твой бизнес – новости