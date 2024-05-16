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В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024
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15:33 16.05.2024 (обновлено: 15:49 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sobyanin-1946450564.html
В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству
В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024
В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству
В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:33
2024-05-16T15:49
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В планах на ближайшие годы - благоустроить 3,5 тысячи улиц… Запустим четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее", - написал Собянин. Он отметил, что гранты будут даваться за внедрение разработок из Перечня инновационной продукции, оформление нежилых объектов, дизайнерские проекты для городского пространства и сезонное оформление объектов торговли. Размеры грантов будут составлять до пяти миллионов рублей. "Работаем над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным. И одну из ключевых ролей в этом отдаём столичному бизнесу", - добавил мэр.
https://realty.ria.ru/20240516/moskva-1946337010.html
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, твой бизнес – новости
Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса по благоустройству

Собянин: в Москве запустят программы поддержки бизнеса по благоустройству города

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В планах на ближайшие годы - благоустроить 3,5 тысячи улиц… Запустим четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее", - написал Собянин.
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Он отметил, что гранты будут даваться за внедрение разработок из Перечня инновационной продукции, оформление нежилых объектов, дизайнерские проекты для городского пространства и сезонное оформление объектов торговли. Размеры грантов будут составлять до пяти миллионов рублей.
"Работаем над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным. И одну из ключевых ролей в этом отдаём столичному бизнесу", - добавил мэр.
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