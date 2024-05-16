https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946508426.html

В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо

В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо

Мониторинг около зданий СМИ в Словакии повышен, обеспечена безопасность политиков после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заверил заместитель главы... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:33

2024-05-16T18:33

2024-05-16T18:33

в мире

словакия

украина

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роберт фицо

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Мониторинг около зданий СМИ в Словакии повышен, обеспечена безопасность политиков после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заверил заместитель главы словацкой полиции Растислав Полакович. "Мы повысили мониторинг лиц и мест, где могут быть потенциальные угрозы, увеличен мониторинг близ офисов СМИ, обеспечена безопасность депутатов и всего политического спектра", - сказал Полакович на пресс-конференции. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946334184.html

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо