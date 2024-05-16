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В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
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18:33 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946508426.html
В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо
В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо
Мониторинг около зданий СМИ в Словакии повышен, обеспечена безопасность политиков после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заверил заместитель главы... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:33
2024-05-16T18:33
в мире
словакия
украина
братислава
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Мониторинг около зданий СМИ в Словакии повышен, обеспечена безопасность политиков после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заверил заместитель главы словацкой полиции Растислав Полакович. "Мы повысили мониторинг лиц и мест, где могут быть потенциальные угрозы, увеличен мониторинг близ офисов СМИ, обеспечена безопасность депутатов и всего политического спектра", - сказал Полакович на пресс-конференции. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.
https://ria.ru/20240516/fitso-1946334184.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо

Полакович: в Словакии обеспечили безопасность политиков после покушения на Фицо

© AP Photo / Denes ErdosПолицейский у здания университетской больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Полицейский у здания университетской больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Полицейский у здания университетской больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Мониторинг около зданий СМИ в Словакии повышен, обеспечена безопасность политиков после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заверил заместитель главы словацкой полиции Растислав Полакович.
"Мы повысили мониторинг лиц и мест, где могут быть потенциальные угрозы, увеличен мониторинг близ офисов СМИ, обеспечена безопасность депутатов и всего политического спектра", - сказал Полакович на пресс-конференции.
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Врачи стабилизировали состояние премьера Словакии
Вчера, 09:43
 
В миреСловакияУкраинаБратиславаРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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