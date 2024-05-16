https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946500581.html

Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества

Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества - РИА Новости, 16.05.2024

Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества

Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила остальным политическим объединением воздержаться от "поляризующих общество" шагов в течение РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:04

2024-05-16T18:04

2024-05-16T18:04

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946228646_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_9bfcdef7e4574f40a9981d0a1874e82f.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила остальным политическим объединением воздержаться от "поляризующих общество" шагов в течение 100 дней на фоне покушения на премьера Роберта Фицо. "Давайте договоримся в качестве первого шага о по меньшей мере 100 днях спокойствия. Договоримся, что все воздержимся от каких-либо политических нападок в течение минимум 100 дней, а также от политических шагов и предложений в чувствительных областях, которые поляризуют наше общество", - заявил глава партии Михал Шимечка в эфире телеканала ta3. Как заявил Шимечка, "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент "на длительное время", поскольку в сложившейся обстановке согласие внутри общества важнее выборов. Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946283163.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо