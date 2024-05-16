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Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества - РИА Новости, 16.05.2024
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18:04 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946500581.html
Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества
Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества - РИА Новости, 16.05.2024
Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества
Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила остальным политическим объединением воздержаться от "поляризующих общество" шагов в течение РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:04
2024-05-16T18:04
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила остальным политическим объединением воздержаться от "поляризующих общество" шагов в течение 100 дней на фоне покушения на премьера Роберта Фицо. "Давайте договоримся в качестве первого шага о по меньшей мере 100 днях спокойствия. Договоримся, что все воздержимся от каких-либо политических нападок в течение минимум 100 дней, а также от политических шагов и предложений в чувствительных областях, которые поляризуют наше общество", - заявил глава партии Михал Шимечка в эфире телеканала ta3. Как заявил Шимечка, "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент "на длительное время", поскольку в сложившейся обстановке согласие внутри общества важнее выборов. Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946283163.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества

Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества в течение 100 дней

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила остальным политическим объединением воздержаться от "поляризующих общество" шагов в течение 100 дней на фоне покушения на премьера Роберта Фицо.
"Давайте договоримся в качестве первого шага о по меньшей мере 100 днях спокойствия. Договоримся, что все воздержимся от каких-либо политических нападок в течение минимум 100 дней, а также от политических шагов и предложений в чувствительных областях, которые поляризуют наше общество", - заявил глава партии Михал Шимечка в эфире телеканала ta3.
Как заявил Шимечка, "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент "на длительное время", поскольку в сложившейся обстановке согласие внутри общества важнее выборов.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Оппозиция в Словакии опровергла данные о связи с нападением на Фицо
15 мая, 22:10
 
В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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