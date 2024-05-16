https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946469523.html

Глава МВД Словакии заявил о недопустимости гражданской войны

Глава МВД Словакии заявил о недопустимости гражданской войны - РИА Новости, 16.05.2024

Глава МВД Словакии заявил о недопустимости гражданской войны

Словакия не должна дойти до состояния гражданской войны из-за неспособности представителей разных политических течений уважать позиции друг друга, заявил глава... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:30

2024-05-16T16:30

2024-05-16T16:30

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая – РИА Новости. Словакия не должна дойти до состояния гражданской войны из-за неспособности представителей разных политических течений уважать позиции друг друга, заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо. "Мы не должны дойти до гражданской войны только потому, что неспособны к взаимоуважению наших мнений", - заявил он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение. Как утверждает Шутай-Эшток, после сообщений о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пользователи соцсетей, не довольные политикой его правительства, начали распространять сообщения, содержащие ненавистнические высказывания. В связи с этим он предостерег сотрудников СМИ от распространения не соответствующей действительности информации и излишней "драматизации" и заявил, что политические партии страны не должны пользоваться сложившейся обстановкой для предъявления взаимных обвинений. Ранее Шутай-Эшток сообщил, что страна "практически стоит на пороге гражданской войны" из-за полных ненависти комментариев в соцсетях. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946436911.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

словакия

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо