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В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент - РИА Новости, 16.05.2024
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13:34 16.05.2024 (обновлено: 13:36 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946409307.html
В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент
В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент - РИА Новости, 16.05.2024
В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:34
2024-05-16T13:36
в мире
словакия
украина
братислава
роберт фицо
петер пеллегрини
нато
европарламент
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании (покушения на Фицо – ред.)", - сказал он. Пеллегрини отметил, что верит, что никто из политиков не воспользуется покушением на премьер-министра для продвижения своих политических целей, поскольку покушение "не должно стать инструментов политической борьбы". Он также призвал политические круги Словакии к единству и "цивилизованным способам взаимной дискуссии". МВД Словакии сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946317991.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, петер пеллегрини, нато, европарламент, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, НАТО, Европарламент, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Пеллегрини призвал все партии Словакии приостановить предвыборную кампанию в ЕП

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
15 мая, 21:05
"Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании (покушения на Фицо – ред.)", - сказал он.
Пеллегрини отметил, что верит, что никто из политиков не воспользуется покушением на премьер-министра для продвижения своих политических целей, поскольку покушение "не должно стать инструментов политической борьбы". Он также призвал политические круги Словакии к единству и "цивилизованным способам взаимной дискуссии".
МВД Словакии сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков
Вчера, 07:41
 
В миреСловакияУкраинаБратиславаРоберт ФицоПетер ПеллегриниНАТОЕвропарламентПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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