В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент
Пеллегрини призвал все партии Словакии приостановить предвыборную кампанию в ЕП
Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
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"Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании (покушения на Фицо – ред.)", - сказал он.
Пеллегрини отметил, что верит, что никто из политиков не воспользуется покушением на премьер-министра для продвижения своих политических целей, поскольку покушение "не должно стать инструментов политической борьбы". Он также призвал политические круги Словакии к единству и "цивилизованным способам взаимной дискуссии".
МВД Словакии сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.