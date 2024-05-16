https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946409307.html

В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:36

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нато

европарламент

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ta3, призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании (покушения на Фицо – ред.)", - сказал он. Пеллегрини отметил, что верит, что никто из политиков не воспользуется покушением на премьер-министра для продвижения своих политических целей, поскольку покушение "не должно стать инструментов политической борьбы". Он также призвал политические круги Словакии к единству и "цивилизованным способам взаимной дискуссии". МВД Словакии сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

https://ria.ru/20240516/fitso-1946317991.html

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, петер пеллегрини, нато, европарламент, покушение на премьер-министра словакии фицо