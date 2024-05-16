https://ria.ru/20240516/shveytsariya-1946296389.html

Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии

Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 16.05.2024

Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии

Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:34

2024-05-16T00:34

2024-05-16T00:34

в мире

словакия

швейцария

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231472_0:209:2823:1797_1920x0_80_0_0_38a48d7764d5e2a5295e596e1304f00b.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. "Я глубоко шокирована сегодняшним нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X. По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент также выразила поддержку Фицо, его семье и народу Словакии на фоне нападения. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946293123.html

https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html

словакия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, словакия, швейцария, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо