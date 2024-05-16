Рейтинг@Mail.ru
Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/shveytsariya-1946296389.html
Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии
Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 16.05.2024
Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии
Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:34
2024-05-16T00:34
в мире
словакия
швейцария
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231472_0:209:2823:1797_1920x0_80_0_0_38a48d7764d5e2a5295e596e1304f00b.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. "Я глубоко шокирована сегодняшним нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X. По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент также выразила поддержку Фицо, его семье и народу Словакии на фоне нападения. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/fitso-1946293123.html
https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html
словакия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231472_198:0:2594:1797_1920x0_80_0_0_a303383eaf372228f5f72c15a6c820bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, швейцария, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Швейцария, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии

Президент Швейцарии Амерд на фоне покушения на Фицо призвала защитить демократию

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ сообщили детали о состоянии Фицо
Вчера, 23:47
"Я глубоко шокирована сегодняшним нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X.
По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент также выразила поддержку Фицо, его семье и народу Словакии на фоне нападения.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо
Вчера, 22:58
 
В миреСловакияШвейцарияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала