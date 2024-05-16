Президент Швейцарии прокомментировала покушение на премьера Словакии
Президент Швейцарии Амерд на фоне покушения на Фицо призвала защитить демократию
© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
СМИ сообщили детали о состоянии Фицо
Вчера, 23:47
"Я глубоко шокирована сегодняшним нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X.
По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент также выразила поддержку Фицо, его семье и народу Словакии на фоне нападения.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.