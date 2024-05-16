https://ria.ru/20240516/shoygu-1946323224.html

Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления

Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления - РИА Новости, 16.05.2024

Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления

В Вооруженных силах РФ созданы необходимые резервы личного состава и техники для дальнейшего наступления, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:52

2024-05-16T08:52

2024-05-16T09:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

сергей шойгу

павел зарубин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ созданы необходимые резервы личного состава и техники для дальнейшего наступления, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста "Россия 1" Павла Зарубина."Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение (на фронте продолжится - ред). Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сказал он.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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2024

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вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу, павел зарубин