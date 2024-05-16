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Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 16.05.2024 (обновлено: 09:04 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shoygu-1946323224.html
Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления
Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления - РИА Новости, 16.05.2024
Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления
В Вооруженных силах РФ созданы необходимые резервы личного состава и техники для дальнейшего наступления, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:52
2024-05-16T09:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
сергей шойгу
павел зарубин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ созданы необходимые резервы личного состава и техники для дальнейшего наступления, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста "Россия 1" Павла Зарубина."Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение (на фронте продолжится - ред). Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сказал он.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Павел Зарубин
Шойгу заявил о наличии необходимых резервов для дальнейшего наступления

Шойгу: в ВС РФ созданы необходимые резервы для дальнейшего наступления

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ созданы необходимые резервы личного состава и техники для дальнейшего наступления, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста "Россия 1" Павла Зарубина.
"Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение (на фронте продолжится - ред). Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияСергей ШойгуПавел Зарубин
 
 
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